人民网北京7月14日电 （记者孙红丽）在13日举行的商务部例行新闻发布会上，针对“英国将于本周末正式加入CPTPP，请问预计中国的加入申请是否会是下一个被受理的？因为中国是英国之后下一个申请加入CPTPP的国家”相关问题，商务部新闻发言人束珏婷表示，中方正按照加入CPTPP（全面与进步跨太平洋伙伴关系协定）的程序，与各成员进行沟通和磋商。

据了解，在7月6日举行的商务部例行发布会上，有记者提问，“CPTPP部长会议将于本月15-16日举行。请问中国期待什么样的结果？”

对此，束珏婷回应称，自2021年9月申请加入CPTPP以来，中方积极推进加入进程，并已对CPTPP全部条款进行了全面深入的分析、研究和评估，梳理了可能需要采取的改革举措和修改的法律法规。目前，中方正按照加入CPTPP的程序，与各成员进行沟通和磋商。

(责编：孙红丽、高雷)

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