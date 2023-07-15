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信贷结构持续优化 增强经济发展动能——央行有关负责人详解上半年金融数据

2023年07月15日00:14 | 来源：新华网
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新华社北京7月14日电 题：信贷结构持续优化 增强经济发展动能——央行有关负责人详解上半年金融数据

新华社记者吴雨

今年上半年我国信贷结构持续优化，实体经济融资成本稳中有降，金融对经济的支持力度持续加强。信贷主要投向了哪些领域？货币政策后续有哪些发力方向？在14日国新办举行的新闻发布会上，中国人民银行有关负责人详细解析上半年金融统计数据，并回应热点问题。

对实体经济支持力度稳固

“稳健的货币政策精准有力，加大逆周期调节力度，推动经济运行整体好转。”中国人民银行副行长刘国强当日在发布会上表示，从总量看，流动性合理充裕，对实体经济支持力度稳固；从结构看，信贷结构持续优化，增强经济发展动能。

数据显示，上半年，我国人民币贷款增加15.73万亿元，同比多增2.02万亿元。其中，新增企（事）业单位贷款12.81万亿元，占全部信贷增量的81.5%。

“新增贷款主要投向制造业、基础设施业等重点领域。”中国人民银行调查统计司司长阮健弘在发布会上介绍，6月末，制造业中长期贷款余额同比增长40.3%，比上年同期高10.7个百分点；基础设施行业中长期贷款余额同比增长15.8%，比上年同期高3.3个百分点。

另外，金融机构持续加大对普惠金融、科技创新等国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。6月末“专精特新”中小企业贷款余额同比增长20.4%，比各项贷款增速高9.1个百分点；普惠小微贷款余额同比增长26.1%，比各项贷款增速高14.8个百分点。

此外，企业融资和居民信贷成本稳中有降。上半年，新发放企业贷款加权平均利率为3.96%，比上年同期低25个基点；新发放个人住房贷款加权平均利率为4.18%，比上年同期低107个基点。

应对超预期挑战仍有充足政策空间

“金融数据回升比较明显，亮点较多。”刘国强介绍，上半年金融强化对民营小微、制造业等重点领域的精准支持，稳步推进重大项目建设，居民贷款合理增长、成本稳中有降，支撑宏观经济运行回升向好。

数据显示，6月末，政策性开发性金融工具的资金支付使用比例超过70%；上半年新增个人经营贷款同比多增7593亿元，新增个人短期消费贷款同比多增4019亿元。

“科技创新动力不断增强，绿色转型稳步推进，消费市场逐步回暖升级，高质量发展的力量正不断积累。”在刘国强看来，我国内在发展潜力较强，市场预期总体平稳，有效应对了外部环境变化。

近几个月，我国物价出现走低的现象。刘国强认为，我国宏观经济稳步恢复、广义货币（M2）保持较快增长，我国货币条件合理适度，居民预期稳定，随着政策效果不断显现，供需缺口将进一步弥合，8月份后CPI有望开始逐步上行。

中国人民银行货币政策司司长邹澜介绍，中国人民银行将加大宏观调控力度，精准有力实施稳健的货币政策，综合运用存款准备金率、中期借贷便利、公开市场操作等多种货币政策工具，保持银行体系流动性合理充裕，保持货币信贷合理增长，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。

因城施策提高房地产金融政策精准度

上半年，房地产市场呈现企稳态势，这在金融数据上也有所体现。记者从发布会上了解到，上半年，个人住房贷款累计发放3.5万亿元，较去年同期多发放超过5100亿元；开发贷款累计新增4200多亿元，同比多增约2000亿元，房地产业中长期贷款同比增速连续11个月上升。

尽管个人住房贷款发放增长明显，但个人住房贷款余额同比有所下滑。邹澜说，这主要是因为理财收益率、房贷利率等价格关系发生了变化，居民使用存款或者减少其他投资提前偿还存量贷款的现象大幅增加。“我们支持和鼓励商业银行与借款人自主协商变更合同约定，或者是用新发放贷款置换原来的存量贷款。”

“今年以来，房地产市场整体呈现企稳态势，但部分房企长期积累的风险仍然需要一段时间才能逐步消化。”邹澜说，我国房地产市场供求关系已发生深刻变化，金融部门将积极配合有关部门加强政策研究，因城施策提高政策精准度。

近日，金融管理部门将“金融十六条”中两项有适用期限的政策统一延长至2024年12月底。邹澜介绍，此举有助于引导金融机构继续对房企存量融资展期，加大保交楼金融支持。另外，结合保交楼工作需要，2000亿元保交楼贷款支持计划期限也将延长至2024年5月底。

据介绍，下一步，中国人民银行将坚持“房住不炒”定位，配合相关部门和地方政府扎实做好保交楼、保民生、保稳定工作，满足行业合理融资需求，继续为行业风险有序出清创造有利金融环境。

(责编：牛镛、胡永秋)
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