人民网北京7月15日电 （黄盛）“从上半年金融数据看，一季度增长较多，4、5月份有所回调，6月份再次回升，总体看是保持平稳运行，流动性合理充裕，信贷结构持续优化，实体经济融资成本稳中有降，金融对经济的支持持续加强。”14日，中国人民银行副行长刘国强在国新办举行的“2023年上半年金融统计数据情况”新闻发布会上如是说。

据介绍，从结构看，上半年信贷结构持续优化，经济发展动能增强。今年以来，中国人民银行充分发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，结构性货币政策工具“聚焦重点、合理适度、有进有退”，延续实施普惠小微贷款支持工具和保交楼贷款支持计划，持续加大对普惠金融、科技创新、绿色发展、基础设施等国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。

亮点多：金融数据回升明显

据中国人民银行日前发布的2023年上半年社会融资规模增量统计数据报告、2023年上半年金融统计数据报告和2023年6月社会融资规模存量统计数据报告显示，2023年上半年社会融资规模增量累计为21.55万亿元，比上年同期多4754亿元；上半年人民币贷款增加15.73万亿元，人民币存款增加20.1万亿元。

“金融数据的回升比较明显，亮点较多，宏观经济运行也整体呈现回升向好态势。”刘国强认为，金融支持基建投资继续发挥支撑作用，6月末基础设施业中长期贷款同比增长15.8%，有力支持重大项目建设稳步推进，7399亿元政策性开发性金融工具的资金支付使用比例已超过70%，6月建筑业PMI保持在55%以上的较高区间；同时，居民贷款合理增长、成本稳中有降，助力消费稳步恢复；强化了对民营小微、制造业等重点领域的精准支持，外贸出口和民企经营仍具一定韧性。6月末，普惠小微贷款余额同比增长26.1%；投向制造业的中长期贷款余额同比增长40.3%；上半年我国货物出口按人民币计价仍实现正增长，其中民营企业自主品牌出口增长11.5%。

此外，中国人民银行数据显示，6月末，社会融资规模余额是365.45万亿元，同比增长9%，比上月末和上年同期分别低0.5和1.9个百分点。对此，中国人民银行调查统计司司长阮健弘表示，上半年金融机构对实体经济发放的人民币贷款增加了15.6万亿元，同比多增1.99万亿元，对实体经济发放的人民币贷款有所增加；表外融资有所恢复，信托贷款、未贴现银行承兑汇票多增较多；政府债券净融资减少，特别是地方政府债券少增主要与发行节奏有关，上年同期地方政府债券发行较快，基数较高；企业债券净融资同比减少，企业直接融资减少较多。

节奏稳：保持信贷合理增长

中国人民银行数据显示，上半年，金融机构各项贷款新增15.73万亿元，同比多增2.02万亿元；上半年，企（事）业单位贷款新增12.81万亿元，同比多增1.42万亿元，占全部信贷增量的81.5%。住户贷款新增2.80万亿元，同比多增5723亿元。住户贷款多增的主要原因是个人经营贷款和短期消费贷款有所多增。上半年，个人经营贷款新增2.3万亿元，同比多增7593亿元；个人短期消费贷款新增3009亿元，同比多增4019亿元，显示出金融体系对实体经济的支持力度进一步加大。

“如果从行业投向看，上半年新增贷款主要投向制造业、基础设施业等重点领域，房地产行业贷款增长也呈现持续恢复态势，贷款行业结构进一步优化。”阮健弘分析说，上半年，制造业中长期贷款增速保持较高水平。6月末，制造业中长期贷款同比增长40.3%，比上年同期高10.7个百分点，比全部产业的中长期贷款增速高22.3个百分点。上半年新增2.15万亿元贷款，同比多增8219亿元。其中，高技术制造业中长期贷款同比增长41.5%，比上年同期高11.5个百分点。上半年新增高技术制造业中长期贷款是4835亿元，同比多增1847亿元。

此外，上半年，基础设施行业中长期贷款增长比较快，6月末，基础设施行业中长期贷款同比增长15.8%，比上年同期高3.3个百分点。上半年新增3.25万亿元，同比多增1.1万亿元；房地产业中长期贷款增速持续上升，6月末，房地产业中长期贷款增长7.1%，比上月末和上年同期分别高0.2和8.5个百分点，增速已是连续11个月上升。上半年房地产业新增中长期贷款6287亿元，同比多增4590亿元。

“下一步，中国人民银行将继续发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，保持信贷合理增长、节奏平稳，持续加大对国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度，助力实体经济运行进一步好转。”阮健弘说。

增长快：金融服务小微和民企力度大

中国人民银行数据显示，2023年6月末，普惠小微贷款余额27.7万亿元，同比增长26%。普惠小微授信户数5935万户，同比增长13.3%；5月新发放的普惠小微企业贷款加权平均利率为4.57%，处于历史较低水平，小微和民营企业融资实现“量增、面扩、价降”。

数据的背后，是中国人民银行推动落实好普惠小微贷款支持工具，发挥好支小再贷款作用，引导金融机构增加小微和民营企业贷款投放；深入实施中小微企业金融服务能力提升工程，进一步增强部门合力，推动健全涉企信息共享、融资担保等配套机制，提高金融机构服务小微和民营企业的意愿、能力和可持续性。

中国人民银行货币政策司司长邹澜对此表示，上半年，中国人民银行持续加大再贷款支持力度。比如，6月30日增加支农支小再贷款、再贴现额度2000亿元；继续用足用好普惠小微贷款支持工具，累计向地方法人金融机构提供资金398亿元，支持增加普惠小微贷款2.2万亿元；将普惠小微贷款支持工具实施期限从今年6月末延长到了2024年末，并进行优化调整，继续激励银行为小微企业提供融资支持。

同时，拓宽多元化融资渠道，提升企业融资便利性。据邹澜介绍，中国人民银行推广中征应收账款融资服务平台，今年1—6月支持中小微企业融资2.8万笔、8636亿元；积极发挥供应链票据平台功能，今年1—6月支持企业贴现融资128亿元；推动民营企业债券融资支持工具扩容增效，自2022年11月扩容以来累计为民营企业发行284亿元债券提供支持；增加银行支小信贷来源，今年1—6月支持商业银行发行小微企业专项金融债券1240亿元。

“稳健的货币政策将继续精准有力，应对超预期挑战和变化仍有充足的政策空间。”针对下一阶段的货币政策方向，刘国强表示，总量方面，根据形势变化合理把握节奏和力度，加大逆周期调节，为经济持续回升向好创造良好的货币金融环境；价格方面，促进实体经济融资成本稳中有降，有效支持扩大需求潜力；结构方面，聚焦重点、合理适度、有进有退，小微民营、绿色创新等重点领域的金融支持不断加大，前期推出的政策举措正在发挥效应，对经济持续稳定增长有耐心、有信心。 （实习生王鼎伦对此文亦有贡献）

(责编：陈键、高雷)

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