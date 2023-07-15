记者 温源

“恭喜通过面试，欢迎加入中建一局。”来自山东大学的史泽华日前收到了中建一局录用信，他欣喜异常。作为一名2022届本科毕业生，考研失利后转向就业市场，他投递了许多简历，参加了多场面试，却一直没有收获。迷茫之际，史泽华收到中建一局的面试邀请，招聘经理为他讲解了企业的业务领域和职业规划，最终他通过了面试成功入职。“这对我来说是一件非常重要的人生大事，我不仅找到了一份满意的工作，更证明了自己的能力，让我重拾信心。”史泽华说。

这是中建一局校园招聘的一个案例，也是国有企业用心用情为每一名毕业生做好就业服务的一个缩影。

国务院国资委把促进高校毕业生就业作为一项重要政治任务来抓，指导推动国资央企统筹国家所需和企业所能，千方百计稳岗扩就业，迎难而上、持续发力、逆势扩招，取得一系列积极成效。

根据加快发展战略性新兴产业、建设世界一流企业等实际需要，部分央企国企在去年秋季招聘、今年春季招聘已经圆满完成的基础上，增加开展一轮夏季招聘，通过采取扩大有效投资、超前储备人才、发挥产业链带动作用等务实举措，运用市场化手段增加招聘高校毕业生人数。

高校毕业生是国家的宝贵财富，也是企业发展的生力军。中国能源建设股份有限公司（以下简称“中国能建”）是全球能源电力、基础设施建设领域的“排头兵”。公司明确要求所属企业要将当前用人所需、超前储备、挖掘岗位潜力结合起来，梳理项目相关岗位缺口，积极扩大招聘规模。据悉，中国能建为2023年度高校毕业生提供1400余个岗位，计划招收7500人，较2022年度录用人数增长了20%，为公司组建以来规模最大。

“招聘更多优秀的高校毕业生是公司引进高质量人才、优化人才结构的重要机遇，将为企业实现高质量发展提供强大智力支撑。”中国能建相关负责人介绍，公司创新推出了“能建星”毕业生人才储备计划，制定了最快6年可聘为企业高管的人才培养路径，得到众多高校毕业生关注。

国资央企促进高校毕业生就业，是一项系统性、持续性的工作。国务院国资委会同人力资源和社会保障部联合印发《关于做好2023年国有企业招收高校毕业生工作的通知》，指导国资央企采取市场化方式做好高校毕业生招聘工作，稳定招聘规模。制定印发进一步完善人才市场化招聘机制的规范性文件，指导推动中央企业按照公开、平等、竞争、择优的原则，更好延揽各方面优秀人才，同时勇担社会责任，坚决防止就业歧视行为。

国务院国资委鼓励企业进一步优化招聘结构，坚持校招优先，深化就业帮扶，在脱贫地区、民族地区、边疆地区投资兴业和承建工程项目过程中，积极吸纳当地大学生、脱贫家庭毕业生、民族地区毕业生在当地就业。与此同时，国务院国资委会同教育部等6部门联合开展促就业“国聘行动”，充分运用“中智招聘”“国聘”招聘平台，组织开展线上线下招聘活动，共发布岗位77.5万个、人才需求158万人。

统计显示，中央企业、全国国资监管系统国有企业招收高校毕业生人数均已超过去年同期水平。随着国有企业夏季招聘的陆续开展，预计今后一段时间还将有招聘增量。

(责编：陈键、高雷)

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