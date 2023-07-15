陈海波

记者从市场监管总局获悉，该局日前批准依托常州检验检测标准认证研究院，筹建国家智能工业机器人产业计量测试中心，开展相关领域计量测试技术研究，解决智能工业机器人产业中“测不了、测不全、测不准”的计量测试难题。

据市场监管总局介绍，目前，我国智能工业机器人产业的计量测试基础薄弱，现有计量测试技术能力满足不了产业高质量发展需求，产业计量未与产品研发制造深度融合，存在“测不了、测不全、测不准”的痛点、难点和堵点。如智能工业机器人的关键零部件伺服电机存在加速疲劳测试、装配公差在线检测技术以及综合性能“参数壁垒”分析等计量测试难题。

常州是我国智能工业机器人的产业集聚地，机器人销量占全国1/4，产业链相对完善。常州检验检测标准认证研究院已建成全国第一家获得CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可及CMA（中国计量认证）资质认定的机器人检测实验室。

市场监管总局表示，依托该研究院建设的国家智能工业机器人产业计量测试中心，根据智能工业机器人产品研发和应用需求，梳理全产业链的计量测试需求，开展计量测试技术研究，补齐计量测试短板，解决产业中“测不了、测不全、测不准”的计量测试难题，建成“全产业链、全寿命周期、全溯源链、具有前瞻性”的智能工业机器人产业计量测试体系，保障智能工业机器人产品质量稳定可靠，助推智能工业机器人产业高质量发展。

(责编：陈键、高雷)

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