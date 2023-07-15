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金融监管总局发布修订后的汽车金融公司管理办法

2023年07月15日10:26 | 来源：新华社
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为进一步加强汽车金融公司监管，引导其依法合规经营和持续稳健运行，国家金融监督管理总局7月14日对外发布修订后的《汽车金融公司管理办法》。

为引导汽车金融公司聚焦主业，办法取消股权投资业务。对出资人提出更高要求，强化股东对汽车金融公司的支持力度，适当扩大股东存款范围，同时取消定期存款期限的规定。增加风险管理要求，增设流动性风险监管指标，完善重大突发事件报告、现场检查、延伸调查和三方会谈等规定。

为适应汽车行业高质量发展的市场需求，办法将汽车附加品融资列入业务范围，允许客户在办理汽车贷款后单独申请附加品融资。允许向汽车售后服务商提供库存采购、维修设备购买等贷款。允许售后回租模式的融资租赁业务，同时规定回租业务必须基于车辆真实贸易背景。

办法新增公司治理与内部控制要求，重点规定了股权管理、“三会一层”、关联交易、信息披露、消费者权益保护、内外部审计和信息系统等方面的监管要求。

此外，办法允许汽车金融公司设立境外子公司，提供民族品牌汽车海外市场发展所需的金融服务，支持我国汽车产业“走出去”。

办法自2023年8月11日起施行。（记者李延霞）

(责编：陈键、高雷)
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