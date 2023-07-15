记者 陈晨

“足不出户，方便快捷！”中国机械工业机械工程有限公司财务人员翟子辉在总部办公室，通过电子税务局缴税模块点下确认键，完成了宁波项目部的税款缴纳。“异地电子缴税的开通，为我们这类全国性经营企业铺设了便捷缴税之路，各个项目部税款预缴很便捷，而且一键直达、实时缴库，大幅节省了办税的时间成本。”翟子辉说。

让信息“跑路”替代纳税人“跑腿”，近年来，税务部门聚焦纳税人急难愁盼问题，全力推进跨省异地电子缴税，前期在多地开展试点，对异地电子缴税功能进行优化完善，有序在全国范围上线推广，打通了跨省缴税的电子通道，让空间因素不再成为办税难点。“今年我们专门围绕跨省异地电子缴税进行了专题调研，调研中有纳税人反映，支持跨省异地电子缴税商业银行和缴税业务覆盖面还有待提升。”国家税务总局收入规划核算司相关负责人介绍，针对这一诉求，税务部门进一步扩大全国跨省异地电子缴税推广成果，着力推动扩大商业银行覆盖面、扩大缴税业务覆盖面，满足跨省经营纳税人多元化缴税需求。

此外，进一步扩大全国跨省异地电子缴税推广成果也是今年“便民办税春风行动”的重点内容。“清单化”服务、“点对点”辅导……税务部门聚焦跨省缴税便利度，持续优化精准辅导清单，及时更新支持跨省异地电子缴税的商业银行清单，推动工作高效开展，帮助纳税人缴费人懂流程、会操作。

记者了解到，今年以来，截至6月底，全国共办理跨省异地电子缴税超27万笔，税款超380亿元，分别超过2022年全年业务量的85%、缴税额的65%；共有197家商业银行上线跨省异地电子缴税业务，比2022年增加了43家；同时支持实时扣税、银行端查询缴税办理方式的商业银行为180家，占比达到90%以上。

国家税务总局收入规划核算司相关负责人表示，税务部门将继续把解决纳税人缴费人办税缴费的堵点痛点作为工作的重点焦点，加强调查研究，积极探索实践，进一步扩大全国跨省异地电子缴税推广成果，持续推进办税缴费服务提质增效。

(责编：陈键、高雷)

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