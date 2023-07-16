人民网北京7月16日电（记者车柯蒙）7月15日，2023中国无锡“太湖杯”国际精英创新创业大赛北京城市赛拉开帷幕。此次大赛上，第四届太湖湾国际青年精英科创挑战赛暨第二届宜兴经济技术开发区科技人才月—北航全球科创大赛同时启动。

无锡市委组织部副部长、党建办主任林茂松表示，近年来，无锡深入实施创新驱动战略和人才强市战略，加快集聚海内外高端创新资源。“太湖杯”国际精英创新创业大赛作为无锡市引育高层次人才、高端化项目的品牌赛事，已成为发现创新创业英才的“赛马场”，城市与人才双向奔赴的“鹊桥会”。

中国科学院院士、南京大学教授祝世宁在致辞中表示，宜兴在高端线缆、节能环保以及新能源、新材料产业实力位居全国前列。南京大学一直十分重视与宜兴的校地合作，并已经在科技、产业和教育等多领域形成实践成果。

据宜兴经开区党工委副书记、纪工委书记刘文君介绍，今年的赛事规格还是参赛项目质量，都达到了新高度，大赛共吸引了海内外超千余个项目报名，人才层次高、创新能力强、市场前景广。

宜兴市委常委、宜兴经开区党工委副书记、管委会副主任虞仁军表示，宜兴经开区把科技创新作为引领发展的第一动力，高标准规划建设总面积超50平方公里的培源科学城主载体，聚焦以新能源、生命健康、智能装备等为主导的“4+2+N”现代产业集群，建成特色产业园载体超百万平方米，日益成为长三角地区前沿科技的一方策源地和产业变革的重要驱动力。

(责编：王震、高雷)

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