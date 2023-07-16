罗 旭

中国锦屏地下实验室自建成以来，有越来越多的顶尖科研团队相继入驻，并在这里取得了一系列喜人的成果，推动我国暗物质研究实现了从“跟跑”“并跑”到局部“领跑”的跨越式发展。

功以才成，业由才广。锦屏地下实验室的实践再次证明，大科学装置是高水平基础研究的“人才富矿”。

所谓大科学装置，是为国家经济发展、国家安全和社会进步提供保障的大型科技基础设施。既然是“基础设施”，大科学装置就像科研工作的“道路、桥梁、高铁”一样，是支撑基础科学前沿研究和多学科交叉前沿研究的公共设施，要向全球科研人员开放，让大家在这个平台上都可以开展科学研究。

在社会生活领域，经济越发展，人们对基础设施的要求越高。在原始创新领域，当人类对宇宙和自然的认识越多，科学研究的复杂性、交叉性、融合性日益增强，前沿科技工作就越需要先进的工具。

这是因为，大科学装置可创造更高能量、更大密度，或更高强度的极限研究条件。像高能物理、宇宙射线、暗物质、核天体物理、中微子等领域的前沿研究，都离不开大科学装置。进入21世纪以来，物理学界取得的重大突破，证实中微子振荡、发现希格斯玻色子、发现引力波……都是基于大科学装置取得的。

中国科学院原院长白春礼曾形容，如果未来科技是一个充满无限可能的魔盒，那大科学装置是开启它的钥匙。正因如此，大科学装置在全球范围内都是吸引和凝聚高水平科学家的“人才富矿”。

创新之道，唯在得人。作为科技创新基础平台，大科学装置不仅能够吸引世界各地的科研人员前来开展合作研究，还能在装置的建设、使用过程中，培养和造就一大批顶尖科学家、高水平技术工程人才和优秀青年科技人才，具有强大的人才集聚和培养能力。

加强基础研究，归根到底要依靠高水平的创新型人才。当前，中国正行进在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的道路上，越来越多的大科学装置接续问世。在关注大科学装置的设备性能之外，更要重视发展大科学装置的“人才富矿”属性，挖掘、激活大科学装置的“人才红利”，不断提高我国基础研究人才自主培养的能力，让更多高水平基础研究人才竞相涌现，为实现高水平科技自立自强注入源头活水。

（作者：罗 旭）

(责编：王震、李楠桦)

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