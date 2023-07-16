人民网北京7月16日电 （欧阳易佳）今年第4号台风已于7月15日8时在南海生成，预计可能登陆影响我国华南地区。受其影响，7月16日至19日，广东沿海、广西南部西部、海南大部、贵州中南部、云南东部、福建南部等地部分地区将有暴雨到大暴雨，珠江流域西江、北江、东江、韩江及沿海诸河，海南南渡江、昌化江、万泉河，福建九龙江等河流将出现洪水过程，暴雨区部分中小河流可能发生超警以上洪水。

依据《水利部水旱灾害防御应急响应工作规程》，水利部于7月15日16时针对福建、广东、广西、海南、贵州、云南省（自治区）启动洪水防御Ⅳ级应急响应，派出2个工作组赴广东、广西、海南等地协助做好防御工作，并向相关省级水利部门和水利部长江、珠江水利委员会发出通知，要求密切监视台风动向，加强雨水情监测预报预警，强化值班值守和会商研判，科学精准实施水工程防洪调度，做好强降雨区水库、堤防等工程安全度汛，重点抓好中小河流洪水和山洪灾害防御，确保人民群众生命财产安全。

(责编：王震、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经