人民网北京7月16日电 （欧阳易佳）“七下八上”（7月16日至8月15日）是我国主汛期的重要阶段之一。该时段内，北方进入主雨季；同时南海和西太平洋的台风活动进入活跃期，沿海地区易受台风降水和风暴潮影响。国家气候中心预计，今年“七下八上”期间我国呈旱涝并重格局，具体预测结论如下：

松花江流域东部、辽河流域东部可能出现较重汛情

预计2023年“七下八上”期间，松花江流域东部、辽河流域东部降水较常年同期偏多2成以上，可能出现较重汛情和洪涝灾害；松花江流域西部、嫩江流域、辽河流域西部、海河流域东部、淮河流域东部、长江流域下游、太湖流域和珠江流域降水偏多1至2成，需关注阶段性强降水过程可能带来的局地洪涝灾害；海河流域西部、黄河流域、淮河流域西部、长江流域上中游降水接近常年同期到偏少1至2成。

华北大部、华东南部、华中南部等地发生高温热浪的可能性较大

预计“七下八上”期间，除东北地区东部气温较常年同期偏低0.5至1℃外，我国其余大部地区气温接近常年同期到偏高，其中华东南部、西北地区西北部、新疆等地气温偏高1至2℃；华北大部、华东南部、华中南部、新疆等地高温（日最高气温≥35℃）日数较常年同期偏多，出现阶段性高温热浪的可能性较大。

预计“七下八上”期间，登陆我国的热带气旋（台风）个数为2至3个（常年同期为2个），平均强度偏强，路径以西行和西北行为主，主要影响华南和东南沿海。

(责编：王震、高雷)

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