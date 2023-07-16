人民网北京7月16日电 （欧阳易佳）AIGC（人工智能生成内容）、人工智能大模型、对话机器人……近年来，随着人工智能领域技术的不断突破，产品和应用不断刷新着人们的认知。人工智能技术改变了什么，如何赋能千行百业做实向深？有业界人士表示，新一代人工智能是推动科技跨越发展、产业优化升级、生产力整体跃升的驱动力量。要强化资源统筹，筑牢人工智能的科技创新底座，注重技术对产业发展的赋能。

近日，科技部新一代人工智能发展研究中心等机构发布的《中国人工智能大模型地图研究报告》显示，中国自2020年起进入大模型快速发展期，现已在大模型方面建立起了涵盖理论方法和软硬件技术的体系化研发能力，形成紧跟世界前沿的大模型技术群。

“大模型技术很大的突破在于通用性。”中国科学技术信息研究所党委书记、所长，科技部新一代人工智能发展研究中心主任赵志耘在世界人工智能大会“大模型与深度行业智能”创新论坛上表示，大模型通过“大数据+大算力+强算法”的路径显著增强了通用性、泛化性，推动人工智能从以专用小模型定制训练为主的“手工作坊时代”，迈入以通用大模型预训练为主的“工业化时代”，迎来新的发展浪潮。

据中国信通院测算，2022年我国人工智能核心产业规模达5080亿元，同比增长18%。与垂直人工智能相比，通用人工智能已经不局限于处理单一任务，实现了跨领域、跨学科、跨任务和跨模态的应用。

“人工智能大模型正在改变人们的生活。”中科院自动化所研究员、中科闻歌董事长王磊表示，大模型推动AI产业化再加速，人工智能的新产品已经快速融入各行各业，不断塑造新业态、新风口。人工智能技术的突破，跨模态、大语言模型技术的进展，让人工智能赋能百行千城万企的布局变得可能。

业内专家认为，一方面大模型从办公、生活、娱乐向医疗、教育、设计等行业加速渗透；另一方面，一些垂直专业类大模型不断深化落地，生物制药、遥感、气象等大模型正在发挥纵深优势。

“人工智能正在从专用人工智能迈向通用人工智能，开启新的发展阶段。”王磊介绍，人工智能大模型技术的发展升级，通用人工智能技术逐步成熟，引发了新一轮的产业变革，通过被嵌入到智能助手、机器翻译等各类场景中，从而实现更加个性化、智能化、自适应的服务和应用。未来通用人工智能的实现将沿着这一思路展开，成为各行各业数字化、智能化的核心和基座。

大模型是人工智能领域的前沿研究方向，成果的产业化场景应用是业界关注的话题。近一段时间以来，科大讯飞发布了讯飞星火智能客服，应用于保险等金融场景，帮助企业提高客户服务效率和质量，提升用户体验；天眼查联合华为云发布商查大模型，通过大模型对于用户意图的理解，提供准确的商业信息；阿里云AI绘画创作大模型通义万相发布，已开启定向邀测。

中科院自动化所研究员刘禹表示，大模型本质上是一种新的人机交互范式，输出的是一种服务。当前各大人工智能企业开发的大模型百花齐放，但最终能够成长为头部企业仍只有少数。还会有一批企业，利用行业稀缺数据资源在基础大模型上精调成为垂直领域的解决方案，如农业、司法和医疗等。也有企业会选择多模态大模型的技术路线，利用空天遥感、各类传感器等外部感知数据，将大模型的能力向物理世界延伸。这些产业发展的趋势值得关注。

(责编：王震、高雷)

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