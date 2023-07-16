第二架国产C919正式“入列”东航机队。东航供图

人民网记者7月16日电 （记者乔雪峰）2023年7月16日，中国东航在上海正式接收第二架国产C919大型客机。上午10时06分，飞机执行MU2999调机航班，从上海浦东国际机场调机起飞；10时20分落地上海虹桥国际机场，正式“入列”东航机队。

“新一架C919飞机的到来，标志着东航商业运营C919大型客机正在提速。”东航相关负责人告诉记者，此次东航接收的C919大型客机为东航首批采购5架C919客机中的第2架，客舱布局与首架机保持一致。

据介绍，7月14日，民航华东地区管理局向东航颁发第二架C919飞机的国籍登记证、适航证、无线电台许可证，标志着该飞机已具备商业运营资质，符合民航规章的适航要求。

根据东航的规划，第二架C919将与首架机“搭档”，首先投入东航“上海虹桥-成都天府”空中快线，后续将逐步拓展更多航线。

作为国产C919大型客机的全球首发用户，东航于2022年12月9日正式接收C919的全球首架交付机；2023年5月28日，东航圆满完成C919首个商业航班“上海虹桥-北京首都”的往返飞行，此后这架C919在沪蓉快线上服务旅客。

数据显示，截至7月12日，首架C919共执行87班次商业航班，其中京沪航班2班、沪蓉航班85班，平均客座率近80%，累计服务旅客11095人次，累计商业运行250.10小时。

该负责人表示，首架C919交付机投入运行后，由于兼顾本场训练及计划性维修等原因，所以未必每天都能亮相商业飞行、承运希望探访的旅客。第二架C919亮相沪蓉快线后，旅客搭乘东航航班体验国产大飞机将有更多选择。“随着第二架C919投入商业运营，东航将继续做好C919的安全运行等各方面工作，携手民航各界高质量运营好C919，持续为中国大飞机事业贡献力量。”

据该负责人介绍，从C919商业运营伊始，东航就在各个服务环节深度融合“精准、精致、精细、精彩”的“四精”服务理念：为C919客机提供“玖”系列主题餐食，定制了纪念纸杯、清洁袋，并配备具有国风特色的专属航空安全须知视频。7月1日开始，东航在C919执飞航班的餐食“上新”，新增本帮熏鱼、本帮蝴蝶酥等具有上海特色的航空餐食，提升旅客乘机体验。

据了解，C919首架交付机投入商业运营以来，东航精心组织，兼顾好开展训练、培养大飞机人才团队与商业运营，目前东航已有具备C919机型资质的机长8人，客舱乘务员46名，机务维修人员16名，并建立了超100人的后勤保障队伍，还有21名飞行员和一批保障人员正在接受资质培训，为C919的安全运行、服务旅客，持续夯实人才队伍。

(责编：王震、高雷)

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