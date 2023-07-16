人民网北京7月16日电 （欧阳易佳）据水利部消息，今年第4号台风“泰利”于7月15日8时在南海生成，预计可能登陆影响我国华南地区。受其影响，7月16日至19日，广东沿海、广西南部西部、海南大部、贵州中南部、云南东部、福建南部等地部分地区将有暴雨到大暴雨，珠江流域西江、北江、东江、韩江及沿海诸河，海南南渡江、昌化江、万泉河，福建九龙江等河流将出现洪水过程，暴雨区部分中小河流可能发生超警以上洪水。

水利部于7月15日16时针对第4号台风“泰利”可能影响的福建、广东、广西、海南、贵州、云南省（自治区）启动洪水防御Ⅳ级应急响应，派出3个工作组分赴广东、广西、海南指导台风暴雨洪水防御工作，并发出通知，要求相关地区密切监视台风动向，加强雨情、水情监测，强化值班值守和会商研判，滚动预测预报，及时发布预警信息；科学精准调度运用防洪工程，充分利用当前水库水位低、蓄水少的有利条件，有效拦洪削峰；做好强降雨区水库、堤防等工程的巡查防守，发现险情及时处置，确保安全运行；重点抓好中小河流洪水和山洪灾害防御，加强危险区管控，提前转移受威胁人员，确保人民群众生命财产安全。

广东、海南两省水利部门和水利部珠江水利委员会已启动洪水防御Ⅳ级应急响应，有序做好各项防御准备工作。

(责编：王震、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经