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台风蓝色预警：“泰利”正在加强将登陆华南沿海

2023年07月16日14:15 | 来源：人民网
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人民网记者7月16日电 （欧阳易佳）据中国气象局消息，今年第4号台风“泰利”（Talim）已于今天（16日）凌晨2时由热带风暴级加强为强热带风暴级，其中心今天早晨5时（北京时，下同），位于我国东沙岛偏南方向约215公里的南海东北部海面上。中心附近最大风力有10级（25米/秒），中心最低气压为985百帕，七级风圈半径280公里。

预计，台风中心将以每小时15公里左右的速度向西北方向移动，强度逐渐增强，并于17日夜间，在广东台山到海南文昌一带沿海登陆（台风级或强台风级，35至42米/秒，12至14级），18日进入北部湾，以后趋向越南北部沿海和广西沿海。

中央气象台7月16日6时继续发布台风蓝色预警，7月16日14时至17日14时，南海大部、广东沿海、北部湾东部、西沙、中沙、南沙及黄岩岛附近海面将有6至7级大风，南海中部和北部的部分海域、东沙附近海面风力有8至10级，台风中心经过的海域和岛屿附近风力有11至12级，阵风13至14级。

7月16日14时至17日14时，广东南部和北部、海南岛、福建东南部、江西中部和南部、台湾岛南部等地的部分地区有中到大雨，其中海南岛、雷州半岛南部、广东南部沿海等地局地有暴雨或大暴雨（100至160毫米）。

中国气象局提醒，政府及相关部门按照职责做好防台风抢险应急工作；相关水域水上作业和过往船舶应当回港避风，加固港口设施，防止船舶走锚、搁浅和碰撞；停止室内外大型集会和高空等户外危险作业；加固或者拆除易被风吹动的搭建物，人员切勿随意外出，应尽可能待在防风安全的地方，确保老人小孩留在家中最安全的地方，危房人员及时转移。当台风中心经过时风力会减小或者静止一段时间，切记强风将会突然吹袭，应当继续留在安全处避风，危房人员及时转移；相关地区应当注意防范强降水可能引发的山洪、地质灾害。

(责编：王震、高雷)
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