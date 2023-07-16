人民网北京7月16日电 （记者杜燕飞）为进一步加强汽车金融公司监管，引导其依法合规经营和持续稳健运行，国家金融监督管理总局日前修订发布了《汽车金融公司管理办法》（以下简称《办法》），自2023年8月11日起施行。

专家认为，近年来各地陆续出台了多项政策促进汽车消费，汽车金融公司作为汽车产业链的专业金融机构，在促进推动汽车消费、助力畅通汽车产业链、支持稳定宏观经济大盘发挥了积极作用。《办法》发布后，将助力汽车金融公司拓宽融资渠道，优化融资成本和负债结构，提高流动性管理水平，推动行业高质量发展。

记者梳理，《办法》新增了公司治理与内部控制要求，重点规定了股权管理、“三会一层”、关联交易、信息披露、消费者权益保护、内外部审计和信息系统等方面的监管要求，加强具有汽车金融公司特色的公司治理建设。

为引导汽车金融公司聚焦主业，《办法》以风险为本加强监管，取消股权投资业务。对出资人提出更高要求，强化股东对汽车金融公司的支持力度，适当扩大股东存款范围，同时取消定期存款期限的规定。增加风险管理要求，增设流动性风险监管指标，完善重大突发事件报告、现场检查、延伸调查和三方会谈等规定。

为适应汽车行业高质量发展的市场需求，《办法》将汽车附加品融资列入业务范围，允许客户在办理汽车贷款后单独申请附加品融资；允许向汽车售后服务商提供库存采购、维修设备购买等贷款；允许售后回租模式的融资租赁业务，同时规定回租业务必须基于车辆真实贸易背景。

为贯彻落实对外开放政策，《办法》允许设立境外子公司，提供民族品牌汽车海外市场发展所需的金融服务，支持我国汽车产业“走出去”。落实对外开放政策要求，取消非金融机构出资人关于资产规模的限制条件。

国家金融监督管理总局表示，《办法》的修订是促进汽车消费以及扩大对外开放决策部署的重要举措。国家金融监督管理总局今后将持续强化监管，督促汽车金融公司坚守专营专业汽车消费信贷功能定位，大力促进汽车消费，不断提升服务实体经济质效，实现高质量发展。

(责编：王震、高雷)

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