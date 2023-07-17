人民网记者 乔雪峰

牛羊马驼漫草滩，毡包炊烟连白云。盛夏七月的草原，生机勃勃，绿意盎然。肥壮的牛羊群散落在一望无际的草原上，映托出一派繁荣昌盛的景象。

除了牛羊，在辽阔的草原上，还有着一排排深蓝色的太阳能光伏板，这些光伏板依次排开汇聚成了蓝色的海洋，就像覆盖在荒漠草原上的一道屏障。

内蒙古自治区锡林郭勒盟拥有距离北京最近的原生态草原，也是我国重要的清洁能源生产基地和绿色生态屏障，约18万平方公里被草原覆盖。苏尼特右旗地处锡林郭勒草原腹地，境内草原类型以荒漠半荒漠草原为主。作为边境牧业旗，生态治理、富民兴边一直都是当地社会发展的重点和难点，如今，在国家政策、多方帮扶、各种特色产业的带动下，草原牧民走上了幸福致富路。

今年55岁的段长明，不仅是苏尼特右旗赛汉塔拉镇都呼木嘎查的一位牧民，他还有另外一个身份，就是嘎查公益岗的保洁员。“我一年能拿到7200元的岗位补贴。感谢党和政府的好政策，让我们牧民的生活越来越好。”

而这个收入的来源来自于苏尼特右旗荒漠草原上的光伏扶贫村级电站，该光伏扶贫村级电站占地304亩，由苏尼特右旗人民政府筹集，中航集团帮扶，于2018年9月27日开工建设，2018年12月29日实现并网运行。项目建成后，收益惠及34个嘎查814户2075人，截至2023年4月，已产生收入共计1012万元，为壮大嘎查集体经济和牧民收入提供保障。

像段长明这样的牧民，苏尼特右旗赛汉塔拉镇都呼木嘎查一共有12名。都呼木嘎查的嘎查书记阿木古楞在接受记者采访时表示：“我们从嘎查脱贫户里选取有责任心，能够胜任的人员，设立了12个公益岗，包括保洁员、协理员、护路员、防火员、垃圾车驾驶员等岗位，根据岗位实际情况每月给予600-1000元的补贴。”

“光伏收益资金不仅发展壮大了我们嘎查的集体经济收益，增加脱贫户的收入，在防返贫帮扶、抗旱救助、民生保障、人居环境等方面发挥了很大的作用。”阿木古楞表示，村级光伏电站项目收益主要用于设立公益岗位、设立防返贫资金，发展壮大嘎查集体经济、大病临时救助、人居环境整治等方面。

谈到当初选择光伏产业来帮助牧民提高收入的原因时，苏尼特右旗发改委主任郭牧告诉记者，光伏产业是我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，苏尼特右旗有明显的比较优势和产业基础，包括丰富的土地资源和每年长达2000小时以上日照时长的太阳能资源，可以保证一年四季的均衡供电的优势，可以为嘎查和牧民带来稳定的收入，为实现转型发展和打赢脱贫攻坚战及深入推进乡村振兴战略打下坚实基础。

据了解，2018年，中航集团根据当地地理环境及地处日照时间较长的优势，投入1000万元帮扶资金，在苏尼特右旗发展绿色低碳产业，帮助当地建设了村级光伏电站项目。

“光伏除了给当地嘎查和牧民带来收入，对于环境治理也有一定帮助。”郭牧表示，草原土壤的蒸发量很大，而连成片的光伏板就像覆盖在荒漠草原上的一道遮棚，可减弱板下区域阳光照射和大风吹刮程度，减少土壤水分蒸发，有助于对土壤的改善和植被的有效恢复。

此外，光伏电站还可以达到放牧功能。“光伏板架在空中，板下的草场还有很大的利用空间。因为那里能躲阴凉，牧草长得也好。”郭牧告诉记者，牧民的羊群可以去板下吃草，牧民也可以把草收割以后，带回家喂养牲畜，实现了板上发电、板下放羊。”

而这只是中航集团定点帮扶苏尼特右旗的其中一个缩影。2019年，投入帮扶资金300万元，在额仁淖尔苏木乌日希勒图嘎查建设了苏尼特肉羊养殖基地项目；

投入800余万元，建成了双峰驼基地项目，基地最多时集中骆驼400峰。

2021年，投入797万元，建设了赛汉塔拉镇蔬菜扶贫基地扩建项目；

据统计，自2012年与苏尼特右旗确定结对帮扶关系以来，累计向苏尼特右旗投入无偿帮扶资金9500万元、引进帮扶资金446万元、组织员工采买及帮助销售帮扶地区农特产品超过1.78亿元；协助当地培训各类基层干部、技术人员超过2230人次，帮扶专项招聘员工29名，选派18批次、248人次开展志愿支教，累计支教537课时。

中航集团挂职干部、苏尼特右旗副旗长秦亮接受记者采访时表示，经过多年努力，苏尼特右旗于2019年4月正式退出国家级贫困县（旗）序列，未来将继续助力帮扶地区巩固脱贫攻坚成果，向全面推进乡村振兴继续奋进。

(责编：郝帅、高雷)

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