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青岛国际啤酒节助推暑期消费扩容升级

2023年07月17日08:44 | 来源：新华社
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原标题：青岛国际啤酒节助推暑期消费扩容升级

　　记者从正在此间举行的第33届青岛国际啤酒节上了解到，经过30多年的发展和培育，啤酒节已成为当地丰富百姓生活、促进暑期消费、激发市场活力的重要平台和载体。同时，借助“啤酒”这一“全球媒介”，啤酒节也成为海内外游客体验啤酒文化、了解青岛的重要窗口。

　　7月14日，演员在第33届青岛国际啤酒节开幕式上表演。新华社记者李紫恒摄

　　7月14日，在第33届青岛国际啤酒节开幕式上，随着巨大的啤酒桶缓缓飞向舞台中央，本届啤酒节第一桶酒在中外宾朋面前亮相。记者了解到，本届啤酒节引入40多个国家和地区的2000余款品牌啤酒，数量再创历史新高，口味也愈加丰富。

　　金沙滩啤酒城一啤酒大篷内的工作人员在为顾客备酒、服务。新华社记者李紫恒摄

　　“麦芽香气”助力消费提升。啤酒节期间，青岛许多地区都纷纷“动起来”，努力将啤酒盛宴化为消费狂欢。

　　“大鲍岛·即墨路首届海鲜啤酒节”在青岛市市北区举办。海鲜商人叶先生经营着四间“海鲜集市”，蛤蜊、海螺、牡蛎、舌头鱼……各式各样的新鲜海鲜受到游客和市民欢迎。

　　离即墨路不远、具有百年历史的登州路也热闹非凡。除花车巡游、沉浸式夜游等活动外，一些主打啤酒主题的商品也受到市民普遍欢迎。兼任着三家店面店长的王冲告诉记者：“进入夏季以来，啤酒主题商品消费升温，三家店平均每天要接待1500多人次。”

　　西海岸新区举办“欢动西海岸”购物节等消费主题活动；崂山区打造“愤怒的小鸟”主题水上乐园，促进啤酒节文旅消费提质扩容；市南区上街里全力打造夜经济品牌，特色商铺日常营业至23点，周五周六至凌晨3点……一杯杯啤酒，正成为当地提升暑期消费的有效催化剂。

　　畅饮美酒之外，本届啤酒节还突出国际元素、中国风采、城市特色、市场导向，组织举办音乐演出、体育竞演、啤酒文化时装秀等300余场活动，让啤酒节成为海内外游客了解青岛乃至中国的重要窗口。

　　第33届青岛国际啤酒节期间，艺术巡游队伍从啤酒大篷区经过。新华社记者李紫恒摄

　　“我是第一次来啤酒节，刚一来就爱上了这里。我喜欢尝试各种各样的啤酒，也喜欢这里的各种活动。”来自澳大利亚的留学生迈克尔·巴蒂说。

　　120年前，青岛啤酒诞生。作为最早“走出去”的中国品牌之一，青岛啤酒如今已经畅销全球100多个国家和地区。

　　自1991年创立以来，青岛国际啤酒节目前已成为世界四大啤酒节之一，规模和影响力不断扩大提升。（记者王凯、张武岳、袁敏）

(责编：曹淼、李源)
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