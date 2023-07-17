新华社北京电(记者姜琳 刘巍巍 李亚楠)近日，多地密集出台促就业政策加力惠民生。据“新华视点”记者梳理，6月底至今，陕西、江苏、四川等省份专门召开就业工作推进会；北京、黑龙江、河南等十余地推出优化调整稳就业一揽子政策。

各地快马加鞭、集中发力，释放稳就业、特别是稳高校毕业生等青年就业的积极信号，为下半年推动就业形势持续改善提供重要支撑。

加快推政策，全力稳就业基本盘

7月3日，北京市集中发布15项稳就业举措，从强化重点行业企业扩岗支持、鼓励企业吸纳就业等方面，进一步优化调整现行政策，拓宽就业空间。

今年以来，随着经济企稳向好，我国就业形势不断改善，保持总体稳定。但同时，受外部环境复杂多变等因素影响，当前就业总量压力依然不小，青年失业率处于高位。

立足外部环境变化和就业形势需要，多省份近日纷纷加大稳就业政策力度，千方百计扩增量、提质量、兜底线，以更快速度促就业惠民生。

黑龙江打出21条政策组合拳，实施大项目拉动就业计划；河南推出12条稳就业举措，要求及时梳理本地用工规模较大、带动就业能力强的用人企业；河北发布17条稳就业政策，计划2023年开发设置5500个临时性公益岗位，对符合条件的困难毕业生按照每人2000元发放求职补贴。

一项项政策加码背后，是一笔笔资金的支持。

青岛医保城有限公司人力资源经理位强告诉记者：“2023年，公司招用就业困难人员101名。1至4月份人社部门发了社保补贴73.88万元，大大纾解了资金压力。前两年企业受疫情影响很大，今年以来经营有所改善，目前正在制定高校毕业生的招聘计划。”

山东省加大财政资金投入力度，今年统筹安排68亿元全力支持稳住就业基本盘。此外，江苏省今年安排中央和省级就业补助资金预计增长31%。安徽省财政近日统筹下达稳就业资金25.6亿元，同比增加3.1亿元。

多渠道发力，促进高校毕业生就业

高校毕业生就业是当前社会关注的焦点，也是各地稳就业工作的重中之重。多地专门推出“政策包”，将推动青年就业、帮扶离校未就业毕业生摆在更突出位置。

强激励，开拓更多就业渠道——

云南省在给予招用毕业生的单位吸纳就业补贴方面，将补贴范围从中小微企业扩大至所有经营主体和社会组织，增加受益主体418.71万户，并将补助标准增加至2000元；对县以下吸纳毕业生的中小微企业，补贴标准提高到每人5000元。

发布2023高校毕业生就业创业政策服务指南后仅一个月，7月6日，陕西省再次发布《支持高校毕业生就业创业六条措施》，用“真金白银”提高补助补贴、强化毕业生创业扶持，同时将国有企业、事业单位等政策性岗位扩大到8.55万个。

促匹配，加快招聘进度和速度——

江苏人社部门部署在8月底前完成11万个政策性岗位等招录工作，同时联手互联网企业在9月底前每周为毕业生采集不少于1万个月薪6000元以上的高质量岗位；重庆下一步将筹集政策性岗位3万个，9月底前重点举办600场招聘会，预计提供市场化岗位30余万个。

在7月14日举行的离校未就业高校毕业生陕西省属国有企业专场招聘会上，160余家企业提供的3000个岗位，吸引了许多毕业生带着简历早早到来。“我比较想去大型国企专业对口的岗位，所以收到短信就来了，已经投了部分简历，希望能有收获。”西安航空学院机械专业2023届本科毕业生小高说。

陕西省人力资源社会保障厅就业促进处处长王晓龙介绍：“我们已经全面启动离校未就业高校毕业生服务攻坚行动，将一对一进行实名帮扶，同时要求下半年国企、事业单位新增岗位优先招用困难毕业生。”

增技能，提升青年就业能力——

陕西省今年将向青年提供不少于5万个见习岗位，并要求对毕业学年学生在校期间开展就业技能培训，想方设法增加青年职场经验和择业选择；广东省近日发布“岗位+培养”学徒计划，协调20个战略性产业的龙头企业给应届毕业生和新入职职工提供10万余个学徒岗位。

位于湖南的南华大学加大经费投入，两个多月举办了25场就业培训指导活动，为309名特困毕业生发放求职补助20余万元，从经济兜底、心理调适、就业指导、重点推荐等方面，对毕业生进行全面帮扶。

经历了多次求职，南华大学松霖建筑与设计艺术学院毕业生小刘不久前落实了工作。她告诉记者：“此前一直不太顺利，家里又比较困难。辅导员不仅帮着申请了求职补贴，还多次指导我根据应聘岗位有针对性地准备简历及面试，帮助我树立信心突出重围。”

开创新思路，提升促就业实效

针对当前就业工作的重点难点问题和薄弱环节，不少地方创新政策举措、主动担当作为，不断提升服务水平和促就业实效。

“这笔贷款解了‘燃眉之急’，接下来我们会新招20来个人。”刚刚获得400万元信贷支持的江苏中美达制冷科技有限公司总经理许学勇说，今年上半年公司新增约1000万元订单，急需扩大产能，资金压力陡增。受益于银行和江苏人社部门创新推出的稳岗扩岗贷款，资金难题很快解决。

据了解，该贷款产品额度最高可达3000万元，期限最长10年，主要为用工规范、稳岗效果好的小微企业和个体工商户提供金融支持。政策实施以来江苏省已发放稳岗扩岗类贷款约435亿元，为鼓励企业稳定经营、吸纳就业发挥了重要作用。

四川省成都市龙泉驿区聚焦产业转型升级对技能人才的需求，推动四川城市职业学院、长江职业学院与领克、沃尔沃等汽车企业合作开设“订单班”14个，并分别予以校企双方5万元奖励。“订单班”的专业设置、课程内容直接对接企业所需，既解决了企业的人才需求，又稳定了学生就业，让他们一入校就锁定70%以上的定向就业率。

多地人社部门还通过数字技术赋能，为广大劳动者和用人单位提供更高质量的就业服务。

如重庆人社部门持续推动就业工作数字化转型，将过去分散在各部门的就业相关数据接通汇聚，并利用大数据分析，有效破解了过去就业底数不清、趋势不明、匹配不准等问题。今年上半年，重庆市城镇新增就业40.98万人，同比增长2.3%，已完成全年目标任务的68.3%。

(责编：王震、陈键)

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