魏梦佳、马晓冬

新华社北京7月16日电（记者魏梦佳、马晓冬）16日，北京人民大会堂的会场内，800余名海内外科学家及知名学者共聚一堂，重点围绕数学、理论物理、理论计算机与信息科学三大基础科学领域的最新发展成果展开探讨交流，展望未来基础科学的发展方向。

当天，主题为“聚焦基础科学，引领人类未来”的首届国际基础科学大会在北京开幕，吸引了包括10多位菲尔兹奖得主、图灵奖得主、诺贝尔奖得主以及50余名各国院士在内的300余名海外科学家及知名学者前来参加。

“基础科学研究不仅是为了满足我们对物质本质、宇宙结构和历史的好奇心，也是为了在知识上探索出真正伟大的发现和进步，从而催生新技术。”开幕式上，诺贝尔物理学奖得主、美国国家科学院院士戴维·格罗斯教授表示，当前人类面临诸多挑战，解决这些问题都迫切需要加强基础科学等领域的国际交流与合作。

“基础科学是引领人类未来、推动社会进步的强大动力。”国际基础科学大会主席、菲尔兹奖得主、清华大学求真书院院长丘成桐教授期待，能通过这样大规模的学术交流，为世界基础科学发展作出贡献。“我希望国际知名学者能加强对中国的了解，也希望年轻学者、学生们积极与世界一流学者交流，从而树立明确的目标。”他说。

(责编：王震、陈键)

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