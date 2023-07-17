原标题：中国夜间文娱蓬勃发展 释放消费新潜力

夜幕降临，重庆市渝中区仁爱荒野剧场“穿”上光影的衣裳，一场沉浸式户外戏剧《魔音派对》正在上演。酷爱戏剧演出的“00后”艺术专业大学生邓玉莲既作为观众，同样也是戏剧中的一环。

“不夜重庆生活节”活动现场。 新华社记者 杨仕彦 摄

仁爱荒野剧场所在地原为仁爱堂旧址，百年前曾是法国天主教会修建的教堂、医院、教会学校和附属建筑的统称。这里可俯瞰长江、远眺南山，如今已成为重庆一处新晋打卡地，沉浸式戏剧、音乐节等新业态吸引着无数年轻消费者。

“这场剧讲述了亲子、朋友间的人际关系与社会故事。观众不只坐在台下欣赏，还能跟随演员脚步来探索故事，我们仿佛真的在参加一场‘神秘派对’。”邓玉莲说。

《魔音派对》艺术总监陈一中介绍，仁爱堂旧址有遗存下来的地下室、钟楼等建筑，戏剧采用空间叙事的方式，利用建筑空间传播能量，为观众带来沉浸体验。舞台的灯光设计与场景设置，光影与荒景相搭配，把观众带入到故事里面去，层层递进地来打造观众的沉浸感。

“2023全国暑期消费季暨不夜重庆生活节”启动仪式现场。 新华社记者 杨仕彦 摄

正值盛夏，各地夜间新场景、新业态、新风尚层出不穷，多样丰富的夜生活给市民们带来了更多乐趣。

素有“不夜城”之称的重庆，仅渝中区就拥有夜间消费重点项目近30个，经营面积205万平方米，商家数量约5000个，带动就业人数11000余人，呈现出蓬勃强劲的夜间消费活力。

夜间文娱活动的蓬勃发展，推动艺术表演、街头市集、体育运动等活动选择在夜间开启。中国多个城市通过打造大型实景剧本杀、密室逃脱等娱乐业态，让“夜经济”呈现更年轻时尚的面貌。

随着居民消费水平和需求逐渐升级，中国夜间消费近年来不断创新模式，释放出新的动能。数据显示，2022年，中国夜间经济市场发展规模约为42.4万亿元，较上年增加6万亿元，同比增长16.7%。

2022年10月5日，游客在贵阳市南明区青云市集选购商品。 新华社记者 陶亮 摄

闪烁的霓虹灯牌点亮了街巷的夜空，老厂房改造而成的贵州省贵阳市青云市集中，餐饮、娱乐、文创三种业态交织融合，这里成为夜间极具烟火气的综合街区。

青云市集招商运营总监张凤兰说，城市在发展，消费场景在改变，打造市集的初衷是“给贵阳人一个表达在地文化、展示多彩贵州的地方”。项目2021年12月11日开业以来，日均人流量迅速攀升至3万人次，今年“五一”假期首日接待游客突破8万人次。

图书馆、实体书店等文化机构，也在构建中国城市“夜文化”中发挥更大的作用。青云路步行街的一家夜间图书馆安静的氛围和市集上熙攘的人流形成了鲜明对比。

馆长方静是土生土长的贵阳人。“我希望给年轻人除了酒吧、夜店之外，多一个选择。”方静说，熟悉的客人多了，不乏聊得来或者捐书的人，渐渐地图书馆有了“一日馆长”。

“这里已经成了喧闹夜市里的一方‘静土’。”方静说。

贵阳南明城市运营发展有限责任公司副总经理李淼说，青云路步行街通过城市更新项目的实施和活动策展，引入更多大型娱乐和文创业态，旨在为市民提供更具特色的生活、文化体验，培养更多的“城市主理人”品牌。（记者李晓婷、齐健、吴燕霞）

(责编：曹淼、李源)

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