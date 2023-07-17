刘桃熊

一张“白纸”绘蓝图，为科技创新提供广泛的应用场景；吸引各类人才扎根，为创新发展提供智力支撑；完善的政策支持体系，让创新型企业加速聚集……记者近日在河北雄安新区调研时充分感受到，这里正奋力打造新时代的创新高地和创业热土。

创新场景俯拾皆是

当检测到行人有过街需求时，发光地灯闪烁，提醒来往车辆减速慢行。在雄安新区一些街头，“智慧斑马线”成为一道靓丽的风景线。

智慧斑马线是雄安新区智慧道路的一部分。作为全国第一个全域按照智能交通建设布局的区域，雄安新区数字道路建设总里程未来将达到500公里，目前容东片区153公里数字道路已投入运营。

当“智慧路”遇上“聪明车”，为群众出行带来全新体验。行走在容东片区，时常可以看到红灰相间的巴士公交车平稳驶过，看似普通的公交车其实是“无人驾驶”的智能网联巴士。

“该车配备的超高感度摄像头、超声波雷达、激光雷达等感知设备让车辆‘耳聪目明’。”悦享雄安科技有限公司智能网联巴士讲解员谢颖说，在行驶过程中，它不仅能识别红绿灯、车道标线等，还能自动做出跟车、超车、变道、紧急停车等动作。

相较于现有的成熟城市，雄安新区从零起步具备天然的创新优势。一些来访专家说，不只是智慧交通，如今在雄安新区，层出不穷的人工智能、区块链、物联网等新技术，数字身份、孪生城市、智慧建造等创新应用场景不断冲击着人们的视觉。

创新人才扎根成长

今年全国科技活动周期间，雄安新区举办了一系列活动。其中，一场主题为“生活中的光电子技术”的科普课，吸引了众多中小学生。授课讲师并不是普通的物理老师，而是我国光电子领域的科学家、中国科学院院士——祝宁华。

2019年，年近60岁的祝宁华投身到雄安新区建设中，推进中科院雄安创新研究院建设。2020年5月，中科院雄安创新研究院完成地方事业单位法人登记，祝宁华任院长。

在他的努力下，中科院雄安创新研究院建立起通信光子集成芯片实验室等多个科研平台，吸引各类人才100余人，初步建立了一支能力突出且年龄结构合理的人才队伍。

“雄安新区是一座未来之城，同时也是一处科技创新的试验田，对我来说具有很大的吸引力和使命感。”祝宁华说。

今年2月，祝宁华领到一张“雄才卡”A卡。“雄才卡”即雄安新区人才引进一卡通，根据社会贡献、专业程度和学位等级分为ABC三类，持卡人可享受涵盖教育、医疗、住房、税收奖励等在内的政策支持。

据介绍，雄安新区全面实施“雄才计划”，多渠道引进院士及其他高端领军人才12名，引进规划建设重点领域人才100余名，选录“双一流”高校人才3000余名，新增各类创新创业人才2.5万余名，为新区建设发展提供了坚实的人才智力支撑。

创新企业加速聚集

不久前，雄安智能城市论坛在北京中关村举办。在圆桌对话环节，眼神科技公司副总裁王厚金在台上畅谈了自己眼中的雄安智能城市。

2018年，眼神科技作为首批中关村服务雄安新区建设的高科技企业之一，正式将总部落户雄安。“对于人工智能企业来说，雄安是一片创新和创业的热土。一方面我们的技术高度符合雄安建设需要，另一方面我们有更多机会参与一座智能城市建设，落地更多应用场景。”王厚金说。

智慧校园、智慧安防、智慧办公……几年来，眼神科技参与了雄安新区一批重点项目建设。与此同时，公司也享受到新区“店小二”式的服务和完善的科技创新支持政策。

为了让创新型企业愿意来、留得住、发展好，雄安新区推出产业互联网平台，搭建起政府、企业和金融机构间的桥梁；设立“雄安科技创新专项奖励”，支持创新主体立足雄安开展技术攻关、高端人才引进和创新创业平台建设……

百度研究院发布的《雄安新区2022年大数据研究报告》显示，科技创新类企业加速向雄安新区集聚，截至2022年底，雄安新区科创类企业数量同比增长21%，企业专利申请量同比增长47.2%。

“雄安新区始终坚持科技创新是第一生产力，将持续全面落实创新驱动发展战略，努力让雄安新区成为新时代的创新高地和创业热土。”雄安新区党工委委员、管委会副主任于国义说。

新华社石家庄电

(责编：王震、陈键)

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