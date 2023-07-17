生活半径扩大，时空距离缩短，商旅往来便捷……自2022年12月20日“澳车北上”政策正式施行以来，经港珠澳大桥珠海公路口岸进出境的澳门单牌车通关数量呈阶梯式增长，越来越多的澳门民众畅享“踩一脚油门就能到广东”的幸福感。

“澳车北上”是粤港澳大湾区互联互通领域的一项政策。符合条件的澳门车主在预约通关获准后，即可驾车经港珠澳大桥珠海公路口岸驶入广东，畅享便利出行。

2023年1月1日零时20分，在港珠澳大桥珠海公路口岸，经海关等部门验放后，澳门的郑先生驾驶澳门单牌车辆驶入内地。这也是“澳车北上”政策启动实施后顺利入境的首辆澳门单牌车。

据统计，“澳车北上”政策落地至今，系统成功注册账号人数已超过4万人，合资格的车辆逾1.7万部，显现澳门居民的热情。

“第一次从申请到审批也就十天左右，刚好赶上过年，可以载上一家老小回娘家。”网名为“红豆”的澳门居民说，今后也可以实现澳门单牌车在广东自驾游的梦想。

在澳门科技大学就读研究生的李同学表示，今年4月首次约到“澳车北上”是去珠海游玩，身边也有不少朋友通过“澳车北上”出行，生活上更加有融入大湾区的感觉。

澳门特区立法会议员颜奕恒表示，“澳车北上”有助加快粤港澳大湾区的深度融合，进一步打通粤港澳大湾区供应链、产业链、服务链，加速人流、物流、资金流、信息流的互联互通。

在便利人员往来同时，“澳车北上”也成为大湾区一体化发展的“助推剂”，为大湾区经济注入崭新活力。许多澳门青年纷纷驾车“北上”，寻找投资机遇和工作机会。

澳门青年王少毅在珠海创办了一家跨境电商公司。他表示，现在每天都可以开车往返珠澳洽谈生意，节省了时间和成本，实实在在感受到了“澳车北上”带来的便利。

据拱北海关发布消息，政策落地实施首月澳门单牌车通关量达7800多辆次，5月单月澳门单牌车通关量已超10万辆次。目前，单牌车通关量占大桥口岸进出境客车通关总量的五成以上，高峰时段超七成。

由于暑期居民出行热情高涨，据澳门特区政府交通事务局数据，自即日起至8月12日前预约名额已被约满。

为了保障“澳车北上”政策更好实施，珠澳两地持续完善配套，进一步优化服务，让更多“澳车”通过珠海连接内地更广阔的空间。珠海方面从进一步强化交通衔接、提升通关效率、完善停车服务等方面推出多项保障措施。

澳门创新发展研究会秘书长余渭恒表示，“澳车北上”是一场“双向奔赴”的交流，既带动更多澳门人士在内地旅游、投资兴业和商洽合作，也促进港澳人士拓展内地庞大的市场，更好融入国家发展大局。

“‘澳车北上’申请攻略”“实现‘澳车北上’自由”……在社交网站上搜索“澳车北上”，可以看见许多澳门民众分享心得，展现生活半径扩大后的获得感。

澳门特区立法会议员梁孙旭表示，“澳车北上”以及7月推出的“港车北上”均深受欢迎，除了能扩大港澳居民的生活空间和发展空间之外，也能让他们更加方便了解国家发展情况，协助融入国家发展，加强对国家的归属感和认同感。

“‘澳车北上’有着重要意义，在便利澳门人士奔赴南粤大地的同时，澳门与内地往来将更加紧密，为大湾区互联互通、融合发展增添马力。”澳门大学政治经济学与公共政策教授盛力说。

（记者李寒芳 参与采写：实习生朱颖子旭） 新华社澳门7月16日电

(责编：王震、陈键)

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