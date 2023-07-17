潘建伟

2013年7月17日，习近平总书记到中国科学院考察工作，我有幸作为科技人员代表参加了座谈会，并向总书记汇报了量子科技研究进展情况。听过报告后，习近平总书记指出：“科学家们开始调控量子世界，这将极大推动信息、能源、材料科学发展，带来新的产业革命。”近距离感受总书记对量子科技的重视，我深受鼓舞、倍感振奋，更加坚定了在量子科技领域攻关创新的信念和决心。

十年来，习近平总书记曾在多个场合阐述量子科技的重要战略意义，表达了对量子科技工作者的殷切期待，一直激励着我们不断取得新的突破。2016年4月26日，习近平总书记考察中国科学技术大学时，我有幸再次向总书记汇报工作进展，总书记给予高度肯定，说：“很有前途，非常重要。”

党的十九大和二十大报告，都“点赞”了量子科技相关成果。“‘墨子号’飞向太空”“量子计算机研制成功”入选习近平主席新年贺词。在党中央的高度重视和战略部署下，时至今日，我国的量子科技已经实现了从跟跑、并跑到部分领跑的历史飞跃，量子通信研究稳居国际引领地位，量子计算研究牢固确立国际第一方阵地位，量子精密测量研究多个方向进入国际领先行列。

十年来，在我国量子科技的飞跃过程中，中国科学院在量子科技领域整合优化资源、形成攻关合力等方面发挥了关键作用。在“率先行动”计划的支持下，中国科学院作为国家战略科技力量主力军，统筹全国高校、科研院所和相关企业的创新要素和优势资源，与安徽省共同依托中国科大建设了量子信息与量子科技创新研究院，聚焦国家长远目标和重大需求，开展大体量大协作的技术攻关，量子科技发展的体系化能力正在稳步建立。

在取得成绩的同时，我们也清醒地认识到，我国的量子科技发展正面临着严峻的挑战。当前，全球主要发达国家把发展量子科技作为提升国家科技实力、维护国家安全的重大战略选择，相继启动国家级行动计划，对我国的部分领先优势发起强烈冲击。同时，在当前的国际形势下，我国量子科技领域所需关键材料、核心器件、高端仪器设备面临越发严重的禁运风险。如何巩固优势、发挥优势，在新一轮竞争中继续领跑并最终形成产业优势，已经成为迫在眉睫的问题。

在量子科技发展的新阶段，习近平总书记再次作出了重大战略论断。2020年10月16日，习近平总书记在主持中央政治局关于量子科技的集体学习时指出，要系统总结我国量子科技发展的成功经验，借鉴国外的有益做法，深入分析研判量子科技发展大势，找准我国量子科技发展的切入点和突破口，统筹基础研究、前沿技术、工程技术研发，培育量子通信等战略性新兴产业，抢占量子科技国际竞争制高点，构筑发展新优势。按照习近平总书记的要求，我们对推进量子科技深化发展形成如下思考。

一是加强顶层设计和统筹布局，不断增强量子科技创新体系化能力。量子科技的进一步发展，迫切需要多学科的交叉融合和各项关键技术的系统集成。面向这一需求，需要充分发挥社会主义新型举国体制的优势，以长远科技目标为牵引，通过人才、基地、项目全要素一体化配置，汇聚相关优势力量统筹组织基础研究、应用基础研究、技术研发、成果转化与产业化全链条布局，构筑我国量子科技发展系统性优势。

二是产学研深度融合，提升量子科技自主创新能力。创新科技金融体系，引导、鼓励企业和社会资本参与量子科技研发特别是前沿研究，实现创新链和产业链贯通发展。充分发挥科研机构的研究优势、企业的产业优势、金融机构和社会资本的资金优势，开展相关关键材料、核心器件、高端仪器设备、基础软件的自主研发，确保产业链供应链关键环节自主可控。

三是坚持开放合作，以“可控开源”的原则充分利用国际智力资源。“可控”即是要在若干环节具有非对称优势，他国就难以在其他环节对我“卡脖子”；“开源”即是在此基础上互通有无、博采众长。基于我国已有优势，牵头组织国际大科学计划，参与国际标准制定和技术规范建设，提高我国在全球量子科技创新中的影响力和话语权。

岁月不居，时节如流。十年来，我们一直牢记习近平总书记关于量子科技发展的重要论述，努力奋斗、刻苦攻关，为国家量子科技的飞跃贡献绵薄之力。在新征程中，我们将继续执着攻关创新，以实际行动为推动我国在第二次量子革命中发挥核心引领作用、加快实现高水平科技自立自强作出新的更大的贡献。

（作者系中国科学技术大学常务副校长、中国科学院院士、中国科学院量子信息与量子科技创新研究院院长）

(责编：王震、陈键)

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