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国家超算成都中心 获批筹建国家级平台

2023年07月17日09:04 | 来源：科技日报
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　　科技日报讯 （王玉丫 陈科 实习记者李诏宇）7月14日记者获悉，科技部发布了国家新一代人工智能公共算力开放创新平台的批复通知。国家超级计算成都中心获批成为筹建国家新一代人工智能公共算力的开放创新平台之一。

　　为贯彻落实《国家新一代人工智能发展规划》，科技部于去年启动了国家新一代人工智能公共算力开放创新平台推荐申报工作。本次共批复国家超算成都中心等16个平台建设国家新一代人工智能公共算力开放创新平台（筹）。

　　国家超算成都中心相关负责人表示，该中心建设了人工智能技术孵化实验场，打造了多元化产品生态，自研了ChipSum基础性能可移植框架和可实现性能可移植的AI基础算子库；联合百度研发了国产蛋白结构预测模型Helixfold，并且即将推出用于人工智能分子对接研究的超大规模蛋白分子对接数据集；联合成都晓多科技有限公司推出了电商智能客服行业大模型XPT；成功适配了ChatGLM2等多种主流开源模型的预训练和微调程序，可满足不同行业和场景的应用需求。此外，国家超算成都中心还参与了智慧蓉城AI平台的建设，为智慧蓉城的AI应用提供算力支持。

　　该负责人表示，目前，成都超算中心已经和超1000多个用户建立了合作，为用户提供多元算力资源、软件开发适配、人才联合培养、科研项目协同攻关、计算产业孵化推广等服务，涵盖基础科学、人工智能、城市治理等30余个领域，累计完成作业数超4100万个。未来，国家超算成都中心人工智能公共算力开放创新平台将会进一步参与我国人工智能算力网络建设。

(责编：王震、陈键)
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