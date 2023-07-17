原标题：2023中国经济“期中考”成绩如何？三个问题看上半年消费成绩单

关注2023中国经济期中考成绩单，成绩怎么看？未来怎么干？今年的上半年，我们每个人感受最强最深的就要算是文化旅游市场的火爆了。从春节、端午到五一，在几个重要的节假日里人们出游消费的意愿强烈，各大景区和文博单位一票难求，有力地带动了餐饮、住宿、交通、通信等相关行业的效益增长。接下来我们就通过这样三个问题来看看上半年的消费成绩单。

文旅消费火热，文博单位应如何优化体验？

消费总量和消费结构有何新发现？

如何让消费进一步促进经济复苏？

在解答问题前我们就先来了解一下文旅消费市场上半年的相关数据。

类型多元题材丰富 暑期档票房已超80亿

先来看电影市场，据国家电影局统计，2023年上半年中国电影票房超262亿元，同比增长52.91%，国内电影市场正在强劲复苏。这两天，随着多部电影上映，今年暑期档电影市场再次掀起观影热潮，截至目前，暑期档票房已突破80亿元。

数据显示：端午假期南京文旅消费强劲复苏

着力扩大内需、恢复和扩大消费是今年经济工作的首要任务。今年以来，一些千年古都依托自身特点，挖掘历史文化资源，让文旅消费从传统观光型向深度沉浸式转变。

接下来我们就以南京端午节为例，来感受古都南京文旅消费市场复苏的强劲势头。江苏文旅厅监测信息显示，今年端午假期，南京市共接待游客470.32万人次，同比增长128.5%；实现旅游总收入68.82亿元，同比增长132.6%；接待游客量名列江苏省首位，南京夫子庙-秦淮风光带、中山陵、玄武湖都是热门景区。

研学打卡金陵城 文博消费新亮点

这里提到的“南京夫子庙-秦淮风光带”是国家5A级景区，也是著名的开放式景区。沿着夫子庙贡院街一路往东，就来到了明清时期江南地区最大的科举考场——江南贡院，目前，这里已经成为南京文博消费的新亮点。戳视频，跟随记者脚步，来南京走一走，逛一逛。

南京市前五月消费增长较快 带动效应明显

今年上半年研学打卡古都南京成为文博消费的新亮点，文旅消费有效拉动了当地的消费市场。南京市商务局最新数据显示，今年前五个月，南京全市社会消费零售总额实现3568.6亿元，同比增长10.0%，与2019年同期相比，增长42.7%。其中，住宿、餐饮等门类增长较快。通过数据可以看到，与2019年同期相比，南京的社会消费零售总额增长了42.7%，可以用强劲、火爆来形容。

稳物价促消费：上半年“衣食住行”价格平稳

了解完上半年最火爆的文旅市场消费之后，我们来把视野放得再广阔一些，来看消费市场的总体情况。我们知道，影响人们消费意愿和消费力度的因素有很多，但价格无疑是最敏感的。维持住稳定温和的市场价格是有利于激发人们持续的消费意愿的。那么，今年上半年国内“衣食住行”的总体价格水平怎么样呢？就在本周国家统计局公布了上半年的统计数据，我们一起去了解一下。

今年上半年，衣着类价格总体呈现温和上涨态势，其中，价格上涨较快的月份集中在3月到5月，主要是受大众消费复苏带动以及需要添置应季服装的影响。从行业本身看，在各地促消费扩内需的大背景下，消费品制造业恢复明显，国家统计局公布的数据显示，5月份皮革制鞋、纺织服装行业利润同比分别增长1.05倍和47.0%。

产运销顺畅菜价逐步回稳 肉价呈下降趋势

近年来我国在蔬菜的生产、收储、运输环节投入不断扩大，鲜活农产品运输“绿色通道”政策持续落实，蔬菜的产运销环节愈发顺畅。鲜菜价格从2月份开始逐步回落，6月份以后，因天气原因，蔬菜价格有所上涨，但总体供应充足，后续将逐步回稳。上半年，猪肉产能处于相对高位，肉价呈逐月下降趋势。6月末，全国平均猪粮比价低于5∶1，国家及时启动年内第二批中央猪肉储备收储工作。预计三季度，随着气温下降消费增加，猪价有望逐渐回升，但上涨空间有限，价格走势总体仍将以稳为主。

出台措施为租房市场良性发展提供政策支撑

今年以来，有关部门陆续出台多项支持住房租赁市场发展的政策措施，北京、上海等城市也陆续出台了住房租赁条例，从立法角度保障城市的“新市民”以及青年群体的租房需求，为租房市场的良性发展提供了政策支撑。目前从总体看，全年房租价格有望保持稳定。

交通工具价格呈现下降 邮递服务价格稳定

今年以来我国汽柴油及新能源汽车产量稳步增长，各地开展各类汽车促消费活动，持续落实活跃二手车市场，使得今年的交通工具价格呈现下降趋势。交通通信价格中，邮递服务价格保持稳定，月度涨幅均在0.2%左右。

消费结构持续优化 新需求带动消费升级

通过分析上半年的消费数据，对上半年全社会的消费总量和消费结构有什么样的新发现呢？来看专家的解读。

从这张近几年来我国社会消费品零售总额的同比走势图上可以看出，今年前五个月，社会消费品零售总额累计值达到18.76万亿元，同比上升9.3%。专家表示，与此前相比，上半年以来，我国居民消费总量正在恢复到常态水平。

香港致富证券首席经济学家 肇越：在今年零售总额增速出现了上升，这里边有参照去年同期的时候低基数的影响，但是即使扣除，我们也会看到，实际社会商品零售总额反映出来的消费情况基本恢复到了常态，此前受到冲击比较大的餐饮行业，也得到了明显改善。

上半年以来，各地出现了不少“出圈爆款”，多元化的消费新场景和新模式，激发出新的消费需求。不仅如此，交通出行、教育、医疗服务等领域消费也持续增长，这些都直观反映在消费结构的变化中。专家表示，服务性消费在总体中的比重上升，这体现出消费者对高品质和个性化消费的需求不断提升。

北京大学光华管理学院营销系教授 彭泗清：居民的消费结构在变，它在转型升级，跟一般的实物消费不一样，服务消费它可能会依赖于一个更好的生态，更好的系统。它是一个链条，服务消费比重在不断提升的时候，它其实对于中国产业，比如说我们第三产业服务业本身的提质升级也是非常有帮助的。

建设一刻钟便民生活圈 消费更便捷更舒心

了解完上半年社会消费总量和其中的结构之后，我们再来了解一些促进和提升消费的措施。其中，也是在本周发布的《全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划（2023—2025）》就能让人们消费更便捷更舒心。截至今年6月底，我国已累计建设2057个便民生活圈，服务社区居民4201万人。一刻钟便民生活圈是指在居民“家门口”，也就是步行5~10分钟范围内，优先配齐购物、餐饮、家政、快递、维修等基本保障类业态，让消费更便捷。在居民“家周边”，也就是步行15分钟范围内，发展文化、娱乐、休闲、社交、康养、健身等品质提升类业态，让消费更舒心。

《三年行动计划》提出“六个一”，即发展“一店一早”、补齐“一菜一修”、服务“一老一小”。其中，“一店”是指便利店，“一早”是指早餐店，通过推动更多连锁化、品牌化的便利店和早餐店进社区，满足步行15分钟能够买到日常生活基本所需；“一菜”是指菜场，要按照一定标准改造提升菜市场，关注环境、卫生和质量的把控，“一修”主要是指日常配钥匙、修鞋等服务；而服务“一老一小”的“老”指的是老年康护，“小”则是幼儿托管，通过建设完善相关服务设施，解决大家的“后顾之忧”。计划还提出一系列保障措施。在政策保障方面，提出将超市、便利店、菜市场等纳入保障民生、应急保供体系，将智能快件箱、快递末端综合服务场所等纳入公共服务基础设施。鼓励探索社区基金模式，规范运营管理，引导社会资本参与。

专家解读：如何让消费进一步促进经济发展？

随着上半年经济温和复苏和新一轮稳增长措施的进一步发力，下半年应该采取什么措施使消费能进一步促进未来的经济发展呢？我们来听北京大学光华管理学院营销系教授彭泗清的解读。

北京大学光华管理学院营销系教授 彭泗清：我们要运用更多的新技术，开拓更多的新的消费场景和运用新的消费模式，让消费者有更好更新的体验和享受。要让消费者放心，就是对于各种产品和服务，确保非常好的品质，还要把消费各个环节都打通，使消费者在消费过程中间能够非常开心。我觉得这都是我们将来能有一个更好、更高质量消费应该去做的事情。

(责编：曹淼、李源)

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