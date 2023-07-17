都 芃

“我自己没有出过国，但我编的东西出了国！”炎炎夏日，干净整洁的农家小院里，一根小小的芒竹藤条在广西壮族自治区博白县龙利村村民黄彬静的手上，经过交、压、串、绕后变成一件件精美的工艺品。在不久前的第20届中国—东盟博览会上，来自广西博白县的非遗产品芒编受到广泛关注。目前，博白芒编已远销美国、德国、新加坡等60多个国家和地区，足迹遍布五大洲。这背后离不开阿里巴巴集团打造的数字外贸服务平台的支持。

黄连将是广西博白县凰图工艺品有限责任公司总经理，2016年，她动了将博白芒编产品进一步推向全球的念头。但是一不精通英语，二不掌握渠道的她，是一个实打实的外贸“小白”。此时，她接触到了阿里巴巴旗下的B2B数字外贸服务平台阿里巴巴国际站（以下简称阿里国际站）。借助阿里国际站的即时翻译系统，黄连将能够与海外客户顺畅沟通。而平台上的“数据参谋”则可以依靠对外贸数据的分析，帮助商家精准挖掘海外需求，为商家经营提供数智化决策服务。此外，阿里国际站的一线“店小二”还会定期上门，将平台上的新风向、新举措、新技术传递给商户。

外贸渠道的拓展让博白芒编供不应求。黄连将在此前基础上将生产形式发展成“订单+公司+农户”模式，在各村建起了“没有围墙的工厂”。村民员工农忙时下田耕种，农闲时进厂做工，当地19个乡镇的1600余位村民，就地实现了就业致富，各村的村口成为了产品远销海内外的“港口”。

受益的不只是博白县，数字外贸服务平台如今正在乡村振兴中发挥十分重要的作用。留守妇女是农村地区的主要劳动力群体，更是乡村振兴的中坚力量。如今火遍全球的“网红产品”中国假发，就有可能出自这些农村留守妇女之手。

阿里巴巴旗下的B2C跨境电商平台全球速卖通组织国内假发生产商深入经济欠发达地区，建立假发的“社区工厂”，在稳定企业生产经营、解决招工难题的同时，积极拓展农村留守妇女就业增收渠道。截至2023年3月31日，全球速卖通推动的假发“社区工厂”已覆盖河北省张北县、陕西省宜君县、陕西省清涧县、青海省平安区4个重点县域，累计招募、培训469名女工。这些农村留守妇女制作的假发正借助数字外贸服务平台远销海外，“走红”全球。

“今年以来阿里国际站上的优质商机同比增加了33%，海外企业客户越来越倾向于通过数字外贸平台进行采购，优质商机正在向线上转移。我们希望通过更多新兴数字技术的应用，让越来越多像黄连将一样的中小微创业者也能简单‘出海’。”阿里国际站相关负责人介绍，为了畅通外贸渠道，服务中小微企业，平台正借助数字混展、跨境直播、全球物流轨迹追踪服务、外贸生意智能工作台等多项新技术为外贸商家寻找新商机。

2022年末，全球疫情导致部分外贸渠道受阻，阿里巴巴启动了数字化混展专项行动，通过线下实体展会和线上数字展会联动的方式，让外贸企业轻量化、低成本地触达海外买家，高效拓展了美国、德国、意大利等海外市场。2万多家中小外贸商家参与其中。

跨境直播这一新业态，更是加速了外贸订单的成交效率。6月27日，阿里国际站发布数据显示，今年5月份平均每天的开播场次已同比增长66%，海外观看人数年同比增长186%。今年以来，为了进一步适应B类跨境直播特征，阿里国际站推出了一系列新技术，并涌现出更简单的工位直播等新模式。

此外，为了满足“双碳”背景下，部分国家和地区对进口产品碳足迹的相关要求，解决中小微企业出口“痛点”。阿里巴巴旗下阿里云推出了能耗和碳管理平台“能耗宝”，帮助中小微出口企业在国内外建立起科学可信的低碳竞争力，实现单一产品的碳足迹计算效率提升80%，一张“碳足迹证书”成本降低50%，目前已为全球两千余家企业提供服务。阿里国际站相关负责人表示，其数字外贸服务平台正努力运用新技术、创造新业态，争取让所有中小微企业都成为“跨国公司”。

(责编：王震、陈键)

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