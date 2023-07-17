周口店第15号地点发现的人类顶骨化石。左侧：顶骨化石外侧面观；右侧：周口店直立人头盖骨模型顶面观，示顶骨化石位置。中国科学院供图

人民网北京7月17日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院获悉，最近，中国科学院古脊椎动物与古人类研究所科研团队应用CT扫描和3D重建等一系列新技术手段，从周口店第15地点的哺乳动物化石中识别出一块人类顶骨，是继1973年周口店第4地点发现1枚牙齿化石之后，50年来在周口店遗址区域首次发现的更新世人类化石。

在过去的近100年的时间里，周口店第1地点发现的直立人化石一直引起国内外学者的高度关注，成为探索人类演化的最重要的研究材料。遗憾的是，这批重要的直立人化石连同山顶洞发现的人类化石一起，在第二次世界大战中丢失，只剩下保存在瑞典乌普萨拉大学进化博物馆的1921年和1923年试掘获得的4枚牙齿，以及解放后发现的屈指可数的8枚牙齿、2块肢骨碎片、一块额骨和一块枕骨碎片。

此次发现的标本呈黄褐色，已完全石化，其骨壁厚度、曲度和尺寸可与周口店直立人头盖骨的右侧顶骨重叠。该化石的发现，使得周口店遗址新增一处人类化石地点。周口店第15地点距离第1地点70米，该地点发现于1932年，1934-1937年进行了系统性的发掘，出土了一万多件石器和大量的哺乳动物化石，年代为中更新世晚期，距今约20万年左右。

迄今在周口店第1地点发现的人类化石年代大约50万年前，被归入直立人。此外，在山顶洞和附近的田园洞发现3-4万年前的人类化石，属于早期现代人。而处于中间阶段的人类化石仅有第4地点的一枚牙齿。周口店第15地点人类化石的发现，将有助于通过比较解剖学和分子生物学深入研究这个区域的人类演化，为探讨中国古人类的演化模式提供极为重要和关键的标本材料，实证我国百万年来的人类演化史。

(责编：赵竹青、高雷)

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