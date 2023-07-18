原标题：“建”证新疆首个多功能清洁能源基地 ——中建二局承建的华电北疆乌鲁木齐100万千瓦风光项目二标段正式并网发电

7月18日，中建二局承建的华电北疆乌鲁木齐100万千瓦风光项目二标段顺利并网发电，标志着二标段施工任务全部完成，为项目全容量并网奠定了坚实基础。

该项目位于新疆自治区乌鲁木齐市达坂城，是新疆首个将“风能、光伏、储能”集于一身的多功能清洁能源基地，也是国家第一批大型清洁能源基地项目，为实现新能源与生态融合发展，加快推进“三基地一通道”建设具有重大意义。中建二局负责建设的二标段装机容量20万千瓦，占地面积13.6万平方米，年平均发电量可达为58125.4万kWh，包括盐湖区域31台风机基础及安装施工，6号地块110KV升压站1座，220KV汇集站1座以及区域内集电线路工程。

智能建造，风机基础浇筑重难点精准管控

作为国家第一批大型清洁能源基地项目，项目持续推进施工技术优化改进，始终保持行业领先水平。项目31台风机基础在承台混凝土浇筑时依托BIM技术，开展风机基础大体积混凝土浇筑浇筑模拟演练，提前进行混凝土浇筑全过程三维模拟，预知风险点，确保施工过程中进行风机基础大体积混凝土浇筑重难点精准管控。首个风机基础承台直径21.8m，基础挖深4.8m，使用C45纤维混凝土浇注，混凝土方量为751.85立方米，经过13.5小时的混凝土持续浇筑，于2022年7月顺利完成，为全面铺开作业面打下基础。

此外，新疆达坂城冬天长达5个月，气温可至零下三十摄氏度，为克服冬季施工，冬季风机基础大体积现浇采用两台泵车同时作业以缩短浇筑时间，罐车运输采用保温措施，混凝土站采用骨料原材料加热的措施，提高出厂时温度，保证入模温度和连续浇筑作业不间断，确保风机基础成品质量。

项目采用建筑业十项新技术中的15子项，获得一种H型钢板加工工艺、一种电线线缆桥架表面防火涂层喷涂处理装置获得发明专利，发表论文《建筑电气节能减排措施与光伏新能源技术的应用研究》，按节地、节材、节能、节水、环境保护原则布置，合理利用能源和资源，取得了“四节一环保”的良好效果，为后续项目提质增效及拓展应用提供了宝贵的技术经验。

精准就位，山地最大容量风力发电机顺利吊装

项目采用6兆瓦等级风机，其中6.7兆瓦风机是我国山地风电单机容量之最。风机轮毂高度为110m，相当于40层楼高，叶轮直径为191m，叶片长93米，重达28吨。风机吊装作为整个工程的重中之重，在一年中大风日数超过5个月、阵风可达13级的“老风口”——新疆达坂城，更是难上加难。

因此，风机机组安装专项施工方案必须经过专家多次评审论证。在确保首节塔筒基底锚板水平度符合安装精度要求的同时，做好吊车设备选型、现场风速监测、吊具检查，此外作业前进行专项安全培训，安全技术交底，尤其对风机吊装、集电线路塔架组立、线路电缆展拉等登高作业，定期组织安全培训和作业过程中旁站监督。吊装前配置好辅助吊车设备，严格按照叶片重心标识布置起吊点及叶片防滑设置，防止叶片损伤，确保叶轮叶片整体吊装一次成功。

助力“双碳” “建”证新疆首个多功能清洁能源基地

项目团队攻坚克难，扎实推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地规划建设，通过不断优化自身技术工艺，推动生态节能环保、着力打造戈壁治理、荒漠化土地利用与新型电力系统结合的“示范典型”。项目全面建成、整体投产后，可新增“绿电”25亿千瓦时以上，年节约标煤超过83万吨，减少二氧化碳排放超过210万吨。

自2009年承接了江苏东台200MW风电场特许权项目后，10余年内陆续承接了40余个风电工程项目，总装机容量270万KW。中建二局将始终聚焦国家发展战略，“筑”力双碳目标，以实际行动为绿色中国贡献更多力量。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经