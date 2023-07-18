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中老铁路上半年客货运量实现强劲增长

2023年07月18日14:07 | 来源：人民网
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人民网北京7月18日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司消息，今年1月至6月，中老铁路国内段累计发送旅客725.5万人次，同比增长151.3%；国外段累计发送旅客125.8万人次，同比增长160.7%。全线累计完成货运量962.1万吨，同比增长94.7%；完成跨境货运量230万吨，同比增长202%。

今年以来，铁路部门坚持高标准、可持续、惠民生目标，着力提质增效，打造黄金线路，助力外贸保稳提质；强化运营维护管理，保障运输安全畅通，切实维护好、运营好中老铁路，全力打造中老人民的发展路、幸福路、友谊路。

铁路部门持续提升客运服务品质，抓住中老铁路辐射地区旅游消费市场回暖的契机，加强客流分析，落实“一日一图”精准开车，重点做好周末运能扩充，满足旅客出行需求。4月13日中老铁路开行国际旅客列车以来，铁路部门加强与边检、海关等部门协作，高效衔接进出站、查验等环节，确保旅客通关安全顺畅，截至6月30日服务跨境出行旅客3.3万人次，极大便利了中老两国民众交流往来。

中国铁路昆明局集团有限公司以跨境电商、机电设备等价格高、时效强的货物为营销重点，广揽货源拓市场，最大限度匹配运能运力，确保中老铁路货物快取快送、快装快运。针对热带水果运输旺季到来的实际，铁路部门携手有关部门优化水果入境查验和装运组织流程，做好冷链运输服务保障工作，实现入境水果从国外产地到国内市场全程优质高效快速运输。截至6月30日，中老铁路累计运输东南亚进口热带水果3.9万吨，货值超14亿元。他们还以“云鹏·畅流国际”品牌为抓手，着力提升货运服务品牌价值，探索培育“澜湄快线+跨境电商”“中老铁路+西部陆海新通道”“中老铁路+中欧班列”等国际联运新模式，赋能沿线经济发展。

(责编：王连香、高雷)
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