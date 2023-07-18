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龙龙高铁福建段进入静态验收阶段

2023年07月18日14:06 | 来源：人民网
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人民网北京7月18日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司消息，7月15日，龙岩至龙川高速铁路福建段进入静态验收阶段，标志着这条新建高铁工程建设已基本完成，距离线路开通运营更近一步。

龙龙高铁东起福建省龙岩市，途经上杭县、武平县进入广东省境内，终到河源市龙川县；线路全长约265公里，其中福建境内区段全长约92公里，利用既有赣瑞龙铁路约28公里，新建线路全长约64公里。福建境内设龙岩、古田会址、上杭、武平共4座车站，其中龙岩站为既有车站，古田会址站为既有车站改扩建，其余为新建车站。

静态验收是高速铁路竣工验收的重要环节，也是对工程建设、系统设备等进行的一次全面“体检”，涉及工务、电务、电力、牵引供电、信息、房建工程、客服设施等多个铁路专业。龙龙高铁静态验收完成后，将进入联调联试阶段。

龙龙高铁是国家《中长期铁路网规划》建设项目，也是福建省连接广东省的主要通道之一。该线路建成通车后，将结束福建武平不通铁路的历史，对于加快构建闽粤内陆快速通道、改善沿线群众出行、促进红色旅游资源开发、助力龙岩革命老区振兴发展、促进东南沿海和粤港澳大湾区合作发展具有重要意义。

(责编：王连香、高雷)
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