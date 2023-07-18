原标题：大有可为 红旗HS3上市发布会暨2023红旗粉丝盛典在长春举行

7月17日，“大有可为——红旗HS3上市发布会暨2023红旗粉丝盛典”在长春举行。红旗品牌代言人靳东、奥运冠军武大靖等来自五湖四海的红旗用户、红旗粉丝共聚北国春城，共同庆祝属于红旗大家庭的盛大节日。盛典现场，中国第一汽车集团有限公司总经理邱现东宣布红旗HS3正式上市。

现场，中国第一汽车集团有限公司总经理邱现东回溯了中国一汽70年领航发展的历程、总结了全新品牌架构和丰富产品矩阵、展望了红旗品牌与红旗用户的美好未来，并宣布A+级新生代SUV红旗HS3正式上市。

红旗HS3，拥有舒“新”空间、悦“新”智驾、倾“新”颜值、安“新”守护等四大卓越魅点，将以“大有可为”的产品实力、“入门真豪华”的越级空间和配置，为新时代有为青年驰骋五湖四海、追寻人生“大舞台、大梦想”，成就更多可能性。

舒“新”空间，大有胸怀。红旗HS3拥有4655mm的车长，整车轴距达2770mm，带来领先同级、超越想象的乘坐空间。超大尺寸全景天窗，带来同级最强通透感受。极致的NVH技术工艺、30余项声学包方案，使整车隔声、路噪均优于同级竞品。同级领先的驾驶视野，有效减少视野盲区，大幅提升用户的驾驶安全性。

悦“新”智驾，大有先机。红旗HS3采用完全自主开发的“旗偲1.0”智能网联系统，带来更加智慧和人性化的驾乘体验。同级领先的SACC高级巡航系统，让驾控更加轻松便捷。360度全景影像系统，路况信息，全面掌握。红旗HS3还支持OTA快速升级，随用随新，全方位提升用户体验。多项智能科技，让用户智掌前路、先机在握。

倾“新”颜值，大有风范。红旗HS3创新应用红旗家族式设计语言，车身前部，前大灯和“飞翼”饰条贯穿结合，精巧协调、富于韵律之美。个性熏黑车顶，活力四射。车身侧面，矫健修长的腰线配合“振翅山河”侧旗标，尽显国潮风范。车身尾部，上下分体式设计巧妙灵动，尾灯犹如展开的翅膀，点亮效果惊艳绝伦。红旗HS3的内饰设计，在红旗经典中轴对称布局基础上注入强烈的运动氛围。桶式座椅给予驾驶者极强的包裹感，12.6英寸曲面中控大屏和253色氛围灯，让风范内在更添精致。

安“新”守护，大有康适。红旗HS3完全满足“最新2021版 C-NCAP五星”和“2020版C-IASI G级”保护要求，为用户带来360度全维防护。高强度9H4M安全车身，高强钢占比64%、热成型钢占比17%，达到一流水平。整车臻选安全环保材料，八项有害物质达标率100%，带来健康、环保、低气味座舱，全方位呵护用户的每一程出行。

在配置方面，红旗HS3提供1.5T和2.0T两种动力选择，共有1.5T 勇为版、1.5T 善为版、2.0T 可为版、2.0T 四驱有为版四种版本，进一步满足不同用户的驾驶需求。其中1.5T车型搭载1.5T L4涡轮增压直喷发动机，最大功率124kW，最大扭矩258N·m，匹配7速湿式双离合变速箱，WLTC综合工况油耗为6.8L/100km，经济效率极佳。2.0T车型搭载2.0T L4涡轮增压直喷发动机，最大功率185kW，最大扭矩380N·m，匹配8速手自一体变速箱，百公里加速成绩低至6.9s，让用户充分享受驾控的乐趣。

中国一汽成立70周年、红旗品牌成立65周年、新红旗用户突破百万……多重荣光让2023红旗粉丝盛典分外精彩。两场沉浸式舞台剧围绕红旗品牌的历史和未来徐徐展开，艺术还原老一辈汽车人的奋斗荣光、再现红旗品牌“All in新能源”的转型征程，礼赞了红旗人推动汽车工业发展的勇为精神，引发在场观众深度共鸣。

盛典现场，一汽红旗向红旗品牌代言人靳东、奥运冠军武大靖等10位荣耀车主颁发奖杯，礼赞他们的社会责任和时代担当。靳东、武大靖以红旗荣耀车主的身份，向红旗HS3首批车主代表正式交车。盛典中，一汽红旗重磅启动了“旗享+”用户权益计划，携手多家央企集团，实现红旗会员积分多业态、多场景、多品牌的权益通兑，为用户带来覆盖生活消费、商旅出行、休闲娱乐、加油补能等多类专属权益，创造更高的价值体验。

精彩表演过后，到场嘉宾共同点亮红旗HS3的“大有可为”之旅，3D楼体秀和盛大的烟花秀形成了精美绝伦的奇幻联动。随着2000架无人机点亮璀璨夜空，2023红旗粉丝盛典在科技与浪漫交织的声电光影中取得成功。

(责编：董童、李源)

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