原标题：1688启动产业带“造星”计划 让源头厂商月销售额破百万元

7月17日消息，1688宣布启动产业带“造星”计划，定向招募一批源头厂商并让商家在平台上实现月销售额破百万元。

其中，在C端内容电商和兴趣电商平台上拥有店铺的源头厂商是重点招募对象。商家可通过“一键继承”工具，快速将电商主店铺的数字资产同步到1688店铺。

同时，7月19日，“造星”计划首场招募活动将在山东临沂举办，近期落地的城市还包括广州、东莞、佛山、汕头、嘉兴、台州、温州、南通、亳州、保定和泉州。

(责编：董童、李源)

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