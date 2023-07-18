人民网北京7月18日电 （记者孙红丽）商务部等13部门近日联合印发《关于促进家居消费若干措施的通知》（以下简称《若干措施》）。在7月18日举行的国务院政策例行吹风会上，商务部副部长盛秋平表示，下一步将会同相关部门，进一步细化工作举措，加强宣传引导，充分调动地方和市场主体积极性，推动政策措施尽快落地见效，释放家居消费潜力，巩固消费恢复势头，更好满足人民美好生活需要。

盛秋平介绍，上半年，消费呈现稳步恢复态势，社零总额同比增长8.2%，最终消费支出对经济增长的贡献率达77.2%。

“但也要看到，受多重因素影响，家电、家具、家装等家居消费表现较为疲弱。上半年，限额以上单位家电、家具零售额同比仅增长1.0%和3.8%，建材零售额同比下降6.7%。”盛秋平说。

盛秋平指出，家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，采取针对性措施加以提振，有利于带动居民消费增长和经济恢复。《若干措施》总的考虑是，以绿色化、智能化、适老化为“发力点”，提升供给质量，创新消费场景，改善消费条件，优化消费环境，疏堵点、解难点、治痛点，促进家居消费恢复和升级。具体有以下4个方面的特点：

一是注重政策协调联动。《若干措施》将促进家居消费与老旧小区改造、住宅适老化改造、一刻钟便民生活圈建设、完善废旧物资回收网络等政策有机融合，形成促消费的合力。比如，结合城镇老旧小区改造，支持居民提取住房公积金用于加装电梯等自住住房改造，并将支持范围扩大到本人及配偶双方父母；结合住宅适老化改造，支持家居卖场、电商平台设立老年专区，支持老年人家庭安装视频照护系统，配置健康监测设备；结合便民生活圈建设，支持与家居消费密切相关的维修点、再生资源回收点等进社区，鼓励设立旧房装修样板间和家电家具临时存放场所。

二是坚持供需两端同时发力。《若干措施》坚持把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合，顺应家居消费绿色化、智能化、定制化、融合化发展趋势，提出支持企业加快智能家居产品研发、开展家居产品反向定制、促进智能家居设备互联互通、支持家居适老化改造、支持旧房装修和局部改造等举措，着力提升供给质量和水平。

三是加快绿色低碳循环发展。《若干措施》坚持绿色发展理念，提出扩大绿色家居产品销售、促进二手家居产品流通、健全废旧家电家具回收网络等举措，打通家居新品销售、二手产品循环利用、废旧产品回收的全链条。

四是着力构建“大家居”生态体系。《若干措施》坚持系统观念，涵盖家电、家具、家纺、家装等多领域，贯通生产制造、物流配送、批发零售、设计装修、售后服务等各环节，鼓励家居企业加强产业链供应链协同，为消费者提供一站式、全场景家居解决方案。

(责编：孙红丽、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经