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商务部：将在全国范围组织开展“家居焕新消费季”活动

2023年07月18日16:33 | 来源：人民网
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人民网北京7月18日电 （记者孙红丽） 7月18日，国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍“促进家居消费 着力扩大内需”有关情况。

会上，商务部消费促进司司长徐兴锋介绍，商务部将今年定为“消费提振年”。接下来，围绕家居消费，商务部将在全国范围组织开展“家居焕新消费季”活动，协同各方搭建产销对接平台，优化消费供给，释放家居消费潜力，打造“绿色 时尚 美居”“健康家居“等多个消费场景。活动有以下几个特点：

一是强化央地联动。商务部将会同相关部门，组织有关行业协会，开展全国性家居促消费活动。各地也将结合当地实际，开展各具特色的配套活动，比如，黑龙江将持续开展“暖暖的新家”活动，浙江将组织开展绿色智能家电消费季，山西将深入开展“晋情消费 幸福暖家”系列促消费活动，吉林、山东、青海等地也将举办家电家居消费节、嘉年华等活动，掀起家居消费热潮。

二是加强政企协同。坚持“政府搭台、企业唱戏、百姓受益”，鼓励有条件的地区出台针对性政策措施，支持家居消费。比如，对居民购买绿色智能家居产品给予补贴。同时，广泛动员头部品牌、家居卖场、装修企业、电商平台、金融机构等各类市场主体积极参与，提供更优的供给、更多的实惠、更好的体验。比如，鼓励装修企业围绕厨房、卫生间、阳台、儿童房等局部升级改造，推出优惠套餐。

三是打通线上线下。线上，鼓励电商平台开设家居产品销售专场专区，通过直播带货、短视频等方式带动家居产品的销售。同时，通过用户案例分享、样板间虚拟展示等方式，开展线上推广和引流。线下，引导家居企业设置智慧家居生活馆、绿色家居销售专区、旧房改造样板间等，打造体验式、沉浸式、互动式消费场景，给消费者提供丰富选择和更好体验。

四是充分发挥展会作用。展会在促进供需对接、引领消费趋势等方面具有独特作用，是促进家居消费的重要平台和载体。下一步，要用好进博会、消博会等展会平台，支持以市场化方式举办家居类专业展会，展示家居领域前沿技术和产品，扩大优质家居产品供给。比如，下半年将举办上海国际家具博览会、天津国际家居博览会、宁波国际家电博览会等重点展会。

(责编：孙红丽、高雷)
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