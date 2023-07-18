人民网北京7月18日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，工业和信息化部、教育部近日联合印发通知，部署于7月17日至9月30日举办专精特新中小企业面向2023届高校毕业生网上招聘活动。活动要求有招聘高校毕业生需求的专精特新中小企业不得将毕业院校、学习方式等作为限制性条件。

据了解，此次活动内容有以下四项。

一是中小企业信息网中小企业网上百日招聘服务平台和国家大学生就业服务平台开设专题页面，免费发布专精特新中小企业招聘岗位信息供高校毕业生浏览查询和投递简历。

二是中小企业信息网和大学生就业资讯将持续发布活动动态，推送专精特新中小企业最新招聘信息。

三是中国中小企业发展促进中心将举办专精特新中小企业直播带岗活动，工业和信息化部人才交流中心将举办专精特新中小企业硕博巡回招聘活动，加强高校毕业生到专精特新中小企业就业的服务对接。

四是智联招聘、前程无忧、BOSS直聘、国聘网、猎聘网、实习僧网将设立网上活动专栏，面向专精特新中小企业提供公益性服务。

根据工作要求，活动承办单位、支持单位通过线上对接、直播带岗等形式积极组织本次招聘活动，设立活动专场专区促进专精特新中小企业与高校毕业生对接，组织有关专家面向高校毕业生提供就业指导服务。

同时，有招聘高校毕业生需求的专精特新中小企业，可根据需要自主选择招聘信息发布渠道，并安排专人发布和维护网上招聘信息，不得设置违反国家规定的有关歧视性条款，不得将毕业院校、学习方式等作为限制性条件。

(责编：申佳平、高雷)

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