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我国发明专利有效量达456.8万件

2023年07月18日20:17 | 来源：新华网
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新华社北京7月18日电（记者温竞华、王琳琳）国家知识产权局副局长胡文辉在18日举行的国新办新闻发布会上说，截至今年6月底，我国发明专利有效量达456.8万件，同比增长16.9%，知识产权事业发展稳中有进、稳中提质。

国新办新闻发布会现场。新华社记者 温竞华 摄

国新办新闻发布会现场。新华社记者 温竞华 摄

数据显示，截至今年6月底，我国有效注册商标量达4423.5万件，累计批准地理标志产品2498个，核准地理标志作为集体商标、证明商标注册7173件。

胡文辉介绍，拥有专利的创新型企业数量增长较快。截至6月底，我国国内拥有有效发明专利的企业达38.5万家，较去年同期增加6.0万家，共拥有有效发明专利260.5万件，占国内总量的七成以上。其中，高新技术企业、专精特新“小巨人”企业拥有180.4万件，同比增长23.3%，高于国内平均增速2.9个百分点。

同时，我国申请人向外知识产权申请更加活跃。今年上半年，国家知识产权局受理国内申请人提交的PCT国际专利申请3.3万件，同比增长7.1%，马德里商标国际注册申请3024件，同比增长12.0%。自2022年5月加入海牙协定以来，我国申请人月均提交外观设计国际申请超过150件。

此外，我国知识产权进出口规模保持稳健增长。今年1月至5月，我国知识产权使用费进口额为1208亿元，出口额为369.8亿元，进出口额均实现增长，知识产权贸易表现出较强韧性。

(责编：袁勃、卫嘉)
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