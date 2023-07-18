7月18日，以“网聚文明力量 奋进伟大征程”为主题的2023年中国网络文明大会在福建厦门拉开帷幕。着力打造我国网络文明的理念宣介平台、经验交流平台、成果展示平台和国际互鉴平台，这场网络文明领域的盛会，将进一步凝聚起网络文明向上向善的社会共识。

与会嘉宾表示，全力做好党的创新理论网上宣传，发展积极健康的网络文化，培育网络空间文明风尚，依法依规管网治网，为强国建设、民族复兴提供丰厚文明滋养和有力精神支撑。

本次大会以“网聚文明力量 奋进伟大征程”为主题，由中央网信办、中央文明办、中共福建省委、福建省人民政府共同主办。相关部门负责同志、互联网企业和网络社会组织代表、专家学者和网民代表约800人参加。

记者：郭圻 林善传 颜之宏

(责编：杨光宇、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经