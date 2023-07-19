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国家发展改革委有关负责同志解读当前经济形势

有信心有条件有能力实现全年发展目标（经济聚焦）

本报记者 刘志强
2023年07月19日05:52 | 来源：人民网－人民日报
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　　核心阅读

　　上半年，国民经济恢复向好，发展质量稳步提高。我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变，推动经济整体好转的积极因素在不断累积。下一步，将做好产业升级、消费、就业、外资等方面工作，推动经济持续回升向好。

　　

　　7月17日，中国经济半年报发布。当前，经济运行有哪些亮点？下一步，还需做好哪些工作？7月18日，国家发展改革委举行发布会，国家发展改革委政策研究室主任金贤东、国民经济综合司副司长李慧围绕相关问题进行了分析和解读。

　　当前经济亮点——

　　结构在优化，动能在壮大，安全基础夯实巩固

　　上半年，国内生产总值同比增长5.5%，国民经济恢复向好，发展质量稳步提高。会上，金贤东分析了当前经济运行的主要亮点。

　　经济结构持续调整优化。从投资看，上半年，制造业、高技术产业投资增速比固定资产投资整体增速高2.2个和8.7个百分点。从外贸看，上半年，机电产品出口占比同比提升1.4个百分点，对“一带一路”沿线国家进出口增速明显高于整体增速。从区域看，雄安新区进入大规模建设与承接北京非首都功能疏解并重阶段，长江经济带生态环境突出问题整改稳步推进，横琴、前海、南沙合作区加快建设，长三角科创与产业融合发展步伐加快。

　　发展动能加快培育壮大。全国统一大市场建设等重点领域和关键环节改革不断深化，上半年新设经营主体及企业数量同比分别增长12.7%、16.3%。创新成果集中涌现，战略科技力量不断强化，战略性新兴产业持续发展，新能源汽车、光伏电池等产品产量分别增长35%、54.5%，新旧动能加速转换。

　　安全基础不断夯实巩固。夏粮生产再获丰收，秋粮播种面积稳中有增，粮食等农产品市场供应充足、价格保持稳定。能源供应保持稳定，特别是迎峰度夏电力供应保障有力，6月末全国统调电厂存煤达到1.99亿吨的历史新高。重要产业链供应链风险识别、预警、处置机制不断健全，“通道+枢纽+网络”的现代物流运行体系框架基本形成，产业链供应链韧性不断提升。

　　未来发展走势——

　　推动经济整体好转的积极因素在不断累积

　　“当前，全球经济面临较大下行压力，不稳定不确定因素较多，我国经济发展也面临一些风险挑战，经济持续回升的基础还不稳固。同时要看到，我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变，推动经济整体好转的积极因素在不断累积。”展望中国经济前景，李慧围绕“积极因素”展开了分析。

　　从发展基础看，我国拥有完整的产业体系、丰富的人力资源、便利的软硬件基础设施网络，粮食、能源资源、产业链供应链安全保障能力不断增强，经济抗冲击能力和韧性明显提升。

　　从市场潜力看，我国是全球潜力最大的消费市场，公共服务、基础设施等领域投资需求旺盛，城乡区域协调发展蕴含巨大市场空间。出口产品和服务竞争力也在不断增强。

　　从政策效应看，存量政策与增量政策协同发力，各项政策接续推出。

　　“我们有信心有条件有能力推动经济结构持续向优、增长动能持续增强、发展态势持续向好，实现全年经济社会发展目标任务。”李慧告诉记者，下一步国家发展改革委将统筹推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解。

　　一是稳增长。按照“落实一批、储备一批、出台一批”的思路打好政策组合拳，抓好已出台和已部署政策的落实落地。抓紧研究储备政策，不断充实完善政策工具箱，及早出台有关政策举措。

　　二是激活力。不断提升改革综合效能，深化国资国企改革，加强和改进国有经济管理。破除制约民营企业公平参与市场竞争的制度障碍，抓紧抓实促进民间投资工作。落实建设全国统一大市场总体部署，加快完善配套政策体系，进一步完善市场准入负面清单制度。加快建设更高水平开放型经济新体制，着力营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。

　　三是防风险。稳妥处置化解房地产、金融、地方债务等领域风险隐患，大力提升粮食、能源资源、产业链供应链安全保障能力，做好迎峰度夏期间能源保供工作，牢牢守住不发生系统性风险底线。

　　下一步重点任务——

　　将做好产业升级、消费、就业、外资等方面工作

　　下一步，为推动经济持续回升向好，国家发展改革委将推出哪些重点政策、采取哪些重要举措？会上，金贤东作了具体介绍。

　　夯基础，加快建设现代化产业体系。一是加快修订出台产业结构调整指导目录（2023年本），深入实施增强制造业核心竞争力提升行动计划，推动钢铁等重点行业加快联合重组，巩固传统优势产业领先地位；二是深入实施国家战略性新兴产业集群发展工程，加快发展数字经济，前瞻布局未来产业，创造新的竞争优势；三是强化石化、新能源汽车等生产力统筹布局，加强规划引领和政策指导，避免盲目投资、重复建设。

　　促消费，努力推动“能消费、敢消费、愿消费”。重点将做好四方面工作：围绕稳定大宗消费、促进汽车消费和电子产品消费、拓展农村消费、优化消费环境等，出台一批政策举措；做好稳就业促增收工作，系统推进收入分配领域重点工作，提升消费能力；培育壮大消费新业态新模式，促进生活消费品质升级，丰富拓展消费场景；研究制定关于营造放心消费环境的政策文件，完善消费争议多元化解机制、在线消费纠纷解决机制。

　　稳就业，做好政策出台落实、优化就业服务等工作。针对高校毕业生等重点群体就业面临的困难，将加大服务和政策保障力度，强化稳岗扩岗支持。同时，加强对青年群体的就业服务，深入开展职业教育产教融合赋能提升行动，持续推动公共职业技能培训扩容提质。

　　稳外资，以国内大循环吸引全球资源要素。国家发展改革委将在落实好已出台的《关于以制造业为重点促进外资扩增量稳存量提质量的若干政策措施》等稳外资政策基础上，研究制定更大力度吸引外资的综合性政策。同时，充分发挥重大外资项目工作专班作用，协调规划、用地、用海、环评、能耗等方面问题，推动项目加快落地实施，以点带面吸引外资流入。

　　此外，李慧介绍，为给民营企业等各类所有制企业营造良好的发展环境，国家发展改革委将持续发挥民营企业沟通交流机制作用，坚持常态化召开民营企业家座谈会，认真倾听民营企业家的真实想法，积极协调解决企业提出的具体诉求，及时对现行政策的实施效果进行客观评估，进一步完善宏观政策举措。

　　《 人民日报 》（ 2023年07月19日 10 版）

(责编：赵欣悦、杨光宇)
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