本报记者 杜海涛 罗珊珊

在山东蓝晶易碳新能源有限公司，工人正在操作高温无铅回流焊机。

石万里摄

在南京海关下属扬州海关，海关关员在新能源生产企业调研太阳能光伏组件生产情况。

胡文静摄

山东吉利欣旺达动力电池有限公司，工人们在锂电池生产线上操作。

新华社记者 郭绪雷摄

习近平总书记在江苏考察时强调，推动外贸创新发展，不断巩固和拓展国际市场。

当前，“新三样”成为外贸领域的热词。以往，服装、家电、家具被称为外贸出口的“老三样”。现如今，电动载人汽车、锂离子蓄电池、太阳能电池等“新三样”产品走俏海外，成为外贸增长新动能。

海关总署发布的统计数据显示，今年上半年，我国电动载人汽车、锂离子蓄电池、太阳能电池合计出口增长61.6%，拉动整体出口增长1.8个百分点，绿色产业动能充沛。

外贸“新三样”出口快速增长，是我国外贸加速提质升级的生动写照，表明中国经济高质量发展的新动能不断涌现，为推动经济持续恢复向好注入了信心和活力。

——编 者

出口势头强劲，“新三样”成为外贸新增长点

炎炎夏日，走进位于山东日照市的山东蓝晶易碳新能源有限公司，生产车间里工人们正在赶制出口锂电池。经分容、焊接、拼装、性能测试等环节，一批锂电池产品完成了整个生产过程。

“现在出口基本是‘秒’通关，预计20天内客户就能收到货物。”山东蓝晶易碳新能源有限公司总经理赵志峰说。

2009年，蓝晶易碳新能源有限公司进驻日照，2013年，公司推出的一体化太阳能路灯进入市场。目前，公司产品已涵盖太阳能电池板组装、锂电池制造、直流家电生产等多领域，在墨西哥、美国、沙特阿拉伯等100多个国家和地区设立了销售店面。前5个月，公司出口锂电池等产品超过3亿元。

在山东枣庄，精工电子科技股份有限公司的生产车间里，一件件锂电池下线进入包装程序，许多产品将出口欧洲市场。

“这种储能机柜大多销往欧美，用于家庭储能；锂电池产品占全球高尔夫球车市场的95%，是全球三大高尔夫球车巨头的供应商；这款医用设备用的是磷酸铁锂电池，体积小、容量大、安全性能高，市场销量很好……”介绍起公司展厅里的一件件展品，公司副总经理王勇如数家珍。

企查查数据显示，截至3月，枣庄市已有新能源相关企业4229家。从两轮电动车用的锂电池、3C产品用的锂电池，再到储能和乘用车领域，包括船舶、海洋、航空等领域高性能锂电池，枣庄企业都有能力生产。

记者来到江苏常州，多个“首批”“首次”展现了常州“新三样”出口的强劲势头——

1月，由比亚迪常州基地生产并出口至海外的首批电动载人汽车顺利报关；3月，天合光能首次在日本展出的新型光伏组件成为全场人气产品；4月，万帮数字能源实现了家用储能锂电池模组的首次出口……前5个月，常州电动载人汽车、锂离子蓄电池、太阳能电池等外贸“新三样”出口增长25.3%。

在位于常州溧阳的江苏时代新能源科技有限公司生产车间，记者看到，一枚枚锂电池下线进入包装程序。“近期，国际市场对锂电池等产品需求大，凭借稳定的物流和通关效率，我们的交货能力有了保障，最近也发展了新客户。”江苏时代新能源公司物流部经理王宝瑞说。前5月，常州海关累计监管出口锂电池产品1149批次，同比增长37.8%。

在优鸿蒙智慧能源（无锡）有限公司内，智能化、数字化电池生产车间开足马力，工人们忙着组装近期出口海外的户用储能电池系统。“前5个月，公司出口额加上在手订单已超1.2亿元，较去年同期增长70%以上。”该公司相关负责人表示，目前，锂电池储能行业已经进入高速发展阶段，公司出口量逐年增加，海外市场不断拓展。

上半年，我国外贸回稳向好，结构持续优化。“新三样”产品出口表现亮眼，成为外贸新增长点。据南京海关统计，前5月，江苏省电动载人汽车、锂离子蓄电池、太阳能电池等“新三样”产品分别出口39亿元、391.5亿元、448.4亿元，分别增长541.6%、64.3%、8%。

政策服务持续发力，助力企业降本增效

“新三样”产品出口快速增长，需要企业的坚守和创新，也离不开政策、服务的持续发力。

“锂电池属于危险品，出口前需向海关申请危险货物包装使用鉴定，而当地没有符合要求的危险货物包装生产企业。日照海关通过调研了解到企业实际情况后，主动联系外地具备危险货物包装生产资质的企业，为产品出海提供了安全保障。”山东蓝晶易碳新能源有限公司营销部经理刘婧说。

位于江苏常州新北区的天合光能股份有限公司创立于1997年，业务覆盖光伏组件的研发、生产和销售等全链条。作为海关高级认证企业，天合光能登录国际贸易“单一窗口”，能享受自主开具原产地声明等便利措施。1至5月，常州海关已为天合光能签发原产地证书165份，货值6200万美元。一季度，公司出口额同比增长50%左右。

“新三样”产品国际市场变化快，价格风险较大。“我们密切关注光伏行业的国外技术性贸易措施和影响形式，第一时间解读出口市场政策信息，协助相关企业规避贸易风险。”常州海关关长顾高浪表示。

在苏州，成立于2017年7月的江苏阿诗特能源科技有限公司是一家集研发、生产和销售为一体的储能系统公司，产品涵盖户用储能、工商业储能和电网储能。这两年，针对公司订单激增带来的通关需求，苏州工业园区海关等部门积极研究相关技术标准、强制性规范和国际制度，对新产品的运输、检验等安排专员上门对企指导。同时，进一步优化检验监管流程，针对多批次、同一企业、同一产品的情况，实施集中检验、集中出证，极大节省了公司的仓储、物流成本。

“前5月，我们公司的锂电池产品出口达22.3亿元，比去年增长186%。”江苏阿诗特能源科技有限公司总经理石发成说。

不久前，江苏省政府办公厅出台《关于推动外贸稳规模优结构的若干措施》，省商务厅会同省发展改革委、省工业和信息化厅、省财政厅等部门协同发力，积极培育扩大汽车行业出口，支持太阳能电池、锂电池等绿色产品扩大出口，推动发展绿色贸易。

在山东临沂，近日，经海关现场查验合格后，天芯电子科技（山东）有限公司生产的204箱锂离子电池组拿到了出入境危险货物运输包装使用鉴定结果单。在办结通关手续后，这批电池组通过海运方式出口到阿联酋市场。

“我们出口的这款锂电池属于高能动力电池，专门用于越野摩托车、赛车等对电池要求较高的产品。”天芯电子公司相关负责人陈玉杰说，为争取出口时间，海关指派业务专家入厂调研，从产品标签标示要点、海关监管要求到申报材料的准备进行全流程指导，并实施线上预约、线下加班查检等便利性措施，确保当天查验、当天出证，助力“新三样”出口货物跑出“加速度”。

“‘新三样’产品出口快速增长，充分反映了我国对外贸易结构的持续优化。”临沂海关关长许彦军表示，将持续聚焦新产品、新业态，创新完善监管服务举措，打好政策“组合拳”，助力外贸高质量发展。

推动转型升级，促进外贸稳规模优结构

无论是电动载人汽车、锂离子蓄电池，还是太阳能电池，“新三样”产品出口持续增长的背后，折射出我国制造业高端化、智能化、绿色化发展的不断提速。

当前，我国战略性新兴产业、高端装备制造业等高技术产业加速发展，绿色低碳材料、工艺加速迭代，新产品、新专利竞相涌现，“中国制造”向“中国创造”的转型路径愈发清晰。

2019年，比亚迪常州项目落户常州高新区罗溪镇。今年前5月，该项目汽车产量达到11万辆，产值171亿元，预计全年将生产汽车30万辆。在比亚迪项目带动下，1至5月，常州市汽车零配件、锂电池出口分别增长20.9%、64.2%。

“目前，我国在电动载人汽车领域已形成一定规模优势，包括车载电池、操作系统等在内的零部件和核心技术均实现自主可控。得益于生产成本优势，我国电动载人汽车在全球范围内具有价格竞争力，有利于进一步夯实国际竞争力。”江苏常州比亚迪汽车项目负责人张永生说。

天合光能股份有限公司相关负责人仝斌认为，中国光伏产品效率高、可靠性强。由于光伏发电良好的经济性，以及受到能源安全问题和发展可再生能源政策推动，海外市场总体对于光伏组件的需求旺盛，“要进一步加大科技攻关力度，保持中国产品持续竞争力。”

今年以来，苏州金龙海格客车的海外业务生产销售团队一直开启着“超级忙碌”模式。近60批、1400多台客车，先后发往新加坡、沙特、以色列、韩国等40多个国家和地区。2月，该公司接到来自巴西的200台新能源客车批量订单，在出口市场多元化方面取得新突破。

“金龙海格靠着多年积累的成熟技术，不断发挥在新能源客车领域的优势，开拓国际市场接连拿下新订单。”海格客车融资商务部部长郭锦秀表示，上半年，公司出口额达到13亿元，其中电动载人汽车超过50%。

“作为外贸增长的新亮点，‘新三样’产品体现了中国出口质的有效提升和量的合理增长。”南京海关关长辛建民表示，将持续推进监管服务模式创新，推动优化营商环境专项行动29条措施落实落细，促进外贸稳规模优结构；关注企业需求，开展“送政策上门”等活动；聚焦“新三样”等新兴产业，进一步帮助企业提振信心，激发经营主体活力，促进优势产业发展。

加快技术创新，做大外贸竞争新优势

据海关统计，上半年，我国货物贸易进出口总值20.1万亿元，同比增长2.1%。其中，出口11.46万亿元，同比增长3.7%。从结构看，“新三样”出口还有很大提升空间。专家表示，各地各部门要持续育新求进，推动企业勇闯新蓝海。

首届世界新能源博览会举行、新能源整车产量创单月历史新高、40多位跨国公司负责人前来考察深化合作……常州新能源发展热度持续升温。

“打造具有全球竞争力的万亿级光伏新能源产业生态，是包括天合光能在内的光伏新能源企业的共同愿望。”天合光能董事长高纪凡建议，要支持相关企业牵头建设产业创新生态，加快建设多主体协同、多层次联动的光伏产业生态创新中心，链接科研院所的创新资源，推动基础研究、前沿研究走在全球前列，构建创新链、产业链、资金链、人才链协同发展的产业生态。

前5个月，常州市新能源整车产值增长173.7%，5月份产量达5.1万辆。比亚迪股份有限公司相关负责人建议，加大重点领域电动载人汽车推广力度，强化储能应用攻关，进一步增强国产电动载人汽车的科技创新能力。

创新是产业发展的不竭动力。常州新北区委书记周庆表示，将结合常州本土企业的创新技术和产品系统的规划设计，打造全新新能源应用的城市样板，让更多企业共享发展机遇。

苏州市相关部门负责人表示，将紧扣市场发展、产业前景等加强人才吸收和引进，培育更多高端人才、市场人才、技术人才、管理人才，为“新三样”产业发展注入源源不断的人才“活水”。

锂电之“热”，激发了枣庄现代产业的格局之变和动能之变。枣庄市出台《关于加快锂电产业发展的实施意见》，力争到2025年产值达到800亿元、2030年达到1500亿元、2035年达到3000亿元。目前，枣庄有各类锂电科研平台38个，累计获批锂电相关专利698项。

5月5日，在位于枣庄的山东吉利欣旺达动力电池有限公司的自动化生产车间里，一款新型电池下线，将先期装载于沃尔沃车型。自去年开工以来，在枣庄市相关部门推动下，吉利欣旺达项目仅用了不到12个月，就实现了该款新型电池的量产。“我们推广实施‘预约查验、集中查验、即报即验’等监管方式，确保锂电池出口快速便捷。”枣庄海关关长闫卫平说。

青岛海关结合青岛港全自动化集装箱码头建设，深化科技手段应用，上线“云港通口岸智慧查验平台”，实现了预约查验、查询、提离等业务“一站式”办理，提高口岸效率30%以上。

“‘新三样’已成为外贸出口的重要新增长点，为推动外贸转型升级提供了新动能。”青岛海关关长沈扬表示，要进一步提供便利措施，引导企业抢抓全球能源绿色化、低碳化转型的机遇，继续推动“新三样”等高附加值、高技术含量、绿色低碳产品出口，做大外贸竞争新优势。

许多企业表示，“新三样”出口持续增长是一个缩影，体现的是中国经济高质量发展的铿锵足音。加快推动技术创新，着力推动产业升级，一定能不断塑造国际合作和竞争新优势，增强“中国智造”扬帆出海新动能，为推动外贸高质量发展做出新的更大贡献。

记者手记

持续推动外贸提质升级

外贸是观察经济的重要窗口。从以前的服装、家电、家具等“老三样”，到如今电动载人汽车、锂离子蓄电池、太阳能电池等“新三样”，彰显出我国对外贸易结构优化、转型升级的新成效。“新三样”出口的持续增长，为我国在日益复杂的外部环境下实现外贸促稳提质提供了有力支撑，也折射出中国经济高质量发展的动能越来越足。

外贸“新三样”持续走热，得益于我国相关产业的发展环境不断优化。随着绿色低碳成为全球共识，我国深刻把握全球经济发展大势，超前规划、系统布局，出台《“十四五”能源领域科技创新规划》《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》等政策文件，为“新三样”产业发展提供了良好的政策环境，引导更多“新三样”产品创新开花结果。

外贸“新三样”持续走热，显示了我国相关产业的综合实力不断提升。近年来，我国持续推动科技创新，促进产业结构优化升级，带动相关领域形成规模优势。汽车、锂电、光伏……国内完备的产业链与供应链体系，能够满足“新三样”生产所需的原材料、零部件，推动“新三样”产业快速上规模、上水平。

以汽车为例，2002年我国全年出口仅有2万辆，2012年出口首次超过百万辆，2022年全年出口311.1万辆，成为全球第二大汽车出口国，其中新能源汽车出口67.9万辆。技术创新带来的内生动力，不断累积的技术优势和性能优势，助推中国新能源汽车加速“出海”，形成了推动高质量发展的新增长极。

在绿色低碳已成为发展主流的当下，“新三样”仍然具有广阔的市场空间。展望未来，我们要集中优势打造龙头企业与核心产品，抢占发展制高点，保持出口强势头，不断提高“中国智造”的科技含量和工艺水平。企业在实现量的增长的同时，也应更加注重质的提升，坚持向创新要动力，进一步夯实相关产品的市场竞争力。

出口是拉动经济增长的三驾马车之一，实现外贸促稳提质，对稳增长、促就业具有重要支撑作用。我们要全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，不断推进科技创新和经济社会发展深度融合，让“新三样”形成新产业发展的更大亮点，持续推动外贸转型升级，为经济持续回稳向好做出新贡献。

《 人民日报 》（ 2023年07月19日 19 版）

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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