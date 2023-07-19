日前，由中国建设教育协会主办，贝壳找房（北京）科技有限公司发起，东北财经大学、广西建设职业技术学院承办的“贝壳杯”第二届全国大学生新居住数字化创新创业大赛启动报名。该项赛事旨在坚持以人才培养为核心，以促进学生技能发展为目的，加强岗课赛证融通，推动产教良性互动、校企优势互补，对接行业标准，探寻高技能人才培养途径，实现人才培养与社会需求的无缝对接。

根据赛题设置，本届大赛分为两个赛项：存量资产运营、家的多种解决方案。报名存量资产运营赛道的参赛队伍人数要求有3至5人，报名家的多种解决方案赛道队伍人数1至3人，每支队伍都需要指导老师1至3人。目前，全国几十所培养新居住行业相关人才的院校已报名参与。同时，大赛报名通道已开启，感兴趣的同学和老师可通过大赛指定平台（cclcc.edu.ke.com）在线报名，以自由组队的方式参加。

存量资产运营是指房地产行业由增量开发开始转向盘活存量资产运营。本届大赛围绕存量资产智慧运营，服务模式创新，强化资产运营服务为题，完成商业计划书。家的多种解决方案是希望通过打通住宅产业室内设计和部品功能创新设计之间的信息壁垒，发现消费需求，调查消费趋势，展示绿色生活方式，为广大消费者营造更便捷、更舒适、更美好的居住体验。

今年大赛赛程分为报名阶段、初赛（校内选拔赛）、复赛（七大区域选拔赛：华北、东北、华中、华东、华南、西南、西北）、全国总决赛和巅峰赛。组委会将在7月27日发布赛题；初赛阶段将于9月下旬启动，各参赛高校在校内完成晋级复赛队伍选拔，选拔比例为该校报名总人数30%，选拔方式由各参赛学校结合大赛赛题自定义执行；复赛将在10月举行，由各参赛高校组织，在大赛指定平台进行房地产、室内设计理论知识竞赛，参赛团队平均70分（含）以上晋级；全国总决赛将在11月举办，分为本科组和专科组进行，赛场分配原则按照晋级队伍总数平均分派。

比赛形式为报告展示、现场答辩、专家评定，确定全国总决赛名次，各赛场总成绩前10%队伍，进入巅峰赛；在11月，大赛组委会将组织巅峰赛，晋级巅峰赛的队伍，将通过现场报告展示、专家互动打分累计成绩，产生全国总冠军队伍3支。为鼓励更多同学投入新居住行业数字化创新创业，大赛从复赛开始根据不同类别和等级，设置了十一项奖项。其中，特等奖3个，奖金5000元/个，最佳人气团队奖10个，奖金1000元/个。此外，获奖同学有机会被推荐到贝壳集团进行实习，所有参与大赛的同学均可领取贝壳“新青年计划”租房优惠券。

贝壳职业教育中心总经理薛红蕾表示，希望本次大赛发挥对教学改革和专业建设的引领作用，以赛促教、以赛促学、以赛促建；能搭建不同高校、专业间大学生的交流平台，创新和引领专业建设与课程改革；完善高校人才培养方案，进一步深化校企合作，实现产教融合；以人才成长为契机，促进课堂教学与实践教更紧密地结合，推动高校教育教学模式和人才培养模式的改革。

(责编：董童、李源)

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