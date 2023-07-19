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国家发改委：抓紧制定恢复和扩大消费政策

2023年07月19日08:38 | 来源：证券日报
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原标题：国家发改委：抓紧制定恢复和扩大消费政策

7月18日，国家发改委召开新闻发布会，国民经济综合司副司长李慧表示，下一步，将抓紧研究储备政策，不断充实完善政策工具箱，及早出台有关政策举措，促进消费稳步恢复和扩大，着力拓展有效投资空间，加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，帮助经营主体恢复元气、站稳脚跟。

李慧表示，回看上半年经济运行，一季度实现良好开局，二季度持续恢复，我国经济呈现回升向好态势。同时也要看到，世界政治经济形势错综复杂，全球经济面临较大下行压力，不稳定不确定因素较多，对我国发展带来诸多影响，同时国内经济发展也面临一些风险挑战，经济持续回升的基础还不稳固。但更要看到，我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变，推动经济整体好转的积极因素在不断累积。

李慧说，从发展基础看，我国拥有完整的产业体系、丰富的人力资源、便利的软硬件基础设施网络，粮食、能源资源、产业链供应链安全保障能力不断增强，经济抗冲击能力和韧性明显提升。从市场潜力看，我国是全球潜力最大的消费市场，公共服务、基础设施等领域投资需求旺盛，城乡区域协调发展蕴含巨大市场空间。出口产品和服务竞争力也在不断增强。从政策效应看，随着党中央、国务院各项决策部署加快落地见效，存量政策与增量政策协同发力，各项政策接续推出，我们有信心有条件有能力推动经济结构持续向优、增长动能持续增强、发展态势持续向好，实现全年经济社会发展目标任务。

谈及将采取哪些举措巩固居民消费持续恢复这一态势，国家发改委政策研究室主任金贤东表示，下一步，针对制约居民“能消费、敢消费、愿消费”的痛点和堵点，国家发改委将会同有关方面，做好四项重点工作。

一是完善消费政策。针对当前消费领域存在的突出问题，国家发改委将抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策，围绕稳定大宗消费、促进汽车消费和电子产品消费、拓展农村消费、优化消费环境等方面，出台一批务实管用的政策举措并推动尽快落地见效。

二是提升消费能力。国家发改委将持续做好稳就业促增收的各项工作，落实落细稳就业政策措施，促进青年等重点群体就业；同时，依托深化收入分配制度改革部际联席会议机制，系统推进收入分配领域重点工作，强化重点群体支持和帮扶，增加低收入者收入，积极探索促进居民增收有效路径。

三是优化消费供给。国家发改委将推进数字技术、应用场景和商业模式融合创新，培育壮大消费新业态新模式，促进生活消费品质升级，丰富拓展消费场景；同时，持续推进民生消费领域国家和相关行业标准制订和修订工作，促进消费供给提质升级。

四是改善消费环境。针对制约消费的体制机制问题，国家发改委将会同有关方面，研究制定关于营造放心消费环境的政策文件，健全标准质量管理体系，加大质量安全监管力度，强化消费信用体系建设，完善消费争议多元化解机制、在线消费纠纷解决机制，努力为消费者营造安心放心称心的消费环境。（记者 杜雨萌）

(责编：曹淼、李源)
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