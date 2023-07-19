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11条政策举措促进家居消费（权威发布）

本报记者 罗珊珊
2023年07月19日08:40 | 来源：人民网-人民日报
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原标题：11条政策举措促进家居消费（权威发布）

　　近日，商务部会同国家发展改革委、工业和信息化部、住房城乡建设部、市场监管总局等12部门印发了《关于促进家居消费的若干措施》。7月18日，在国务院政策例行吹风会上，相关部门负责人介绍有关情况。

　　多措并举释放家居消费潜力

　　“家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，采取针对性措施加以提振，有利于带动居民消费增长和经济恢复。”商务部副部长盛秋平介绍，商务部会同相关部门，提出4方面11条政策举措。总的考虑是，以绿色化、智能化、适老化为发力点，提升供给质量，创新消费场景，改善消费条件，优化消费环境，疏堵点、解难点、治痛点，促进家居消费恢复和升级。

　　具体来说，若干措施有以下特点：

　　注重政策协调联动。将促进家居消费与老旧小区改造、住宅适老化改造、一刻钟便民生活圈建设、完善废旧物资回收网络等政策有机融合，形成促消费的合力。比如，结合城镇老旧小区改造，支持居民提取住房公积金用于加装电梯等自住住房改造，并将支持范围扩大到本人及配偶双方父母；结合住宅适老化改造，支持家居卖场、电商平台设立老年专区，支持老年人家庭安装视频照护系统，配置健康监测设备；结合便民生活圈建设，支持与家居消费密切相关的维修点、再生资源回收点等进社区，鼓励设立旧房装修样板间和家电家具临时存放场所。

　　坚持供需两端同时发力。坚持把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合，顺应家居消费绿色化、智能化、定制化、融合化发展趋势，提出支持企业加快智能家居产品研发、开展家居产品反向定制、促进智能家居设备互联互通、支持家居适老化改造、支持旧房装修和局部改造等举措，着力提升供给质量和水平。

　　加快绿色低碳循环发展。坚持绿色发展理念，提出扩大绿色家居产品销售、促进二手家居产品流通、健全废旧家电家具回收网络等举措，打通家居新品销售、二手产品循环利用、废旧产品回收的全链条。

　　着力构建“大家居”生态体系。坚持系统观念，涵盖家电、家具、家纺、家装等多领域，贯通生产制造、物流配送、批发零售、设计装修、售后服务等各环节，鼓励家居企业加强产业链供应链协同，为消费者提供一站式、全场景家居解决方案。

　　盛秋平表示，商务部将会同相关部门，进一步细化工作举措，加强宣传引导，推动政策措施尽快落地见效，释放家居消费潜力，巩固消费恢复势头，更好满足人民美好生活需要。

　　营造放心安全的家居消费环境

　　“家居产品质量与居民生活质量密切相关。”市场监管总局质量监督司负责人王胜利表示，近年来，市场监管总局立足职能，主动作为，强化监管，为消费者营造放心安全的家居消费质量环境。

　　完善家居产品质量标准体系。今年5月，市场监管总局与工业和信息化部、商务部联合印发《加强消费品标准化建设行动方案》，对包括家居装饰装修产品在内的9个重点领域主要消费品的标准化工作作出专门部署。

　　加强家居产品质量安全监管。今年上半年，市场监管部门共查处家具及建筑装饰装修材料类、家用电器及电器配件类产品质量违法案件6600多件，罚没3500多万元，移送司法机关的案件12件。

　　强化绿色家居产品认证监管。不断推动统一的绿色产品标准、认证、标识体系建设。已发布4批18种统一的绿色产品标准评价清单和认证目录，涵盖绿色建材、家具、冰箱、厨卫五金等家居产品。已颁发统一的绿色产品证书2.3万多张，获证企业4600多家。

　　围绕家居消费，商务部将在全国范围组织开展“家居焕新消费季”活动，协同各方搭建产销对接平台，优化消费供给。各地将结合实际，开展各具特色的配套活动，比如，黑龙江将持续开展“暖暖的新家”活动，浙江将组织开展绿色智能家电消费季，山西将深入开展“晋情消费 幸福暖家”系列促消费活动，吉林、山东、青海等地将举办家电家居消费节、嘉年华等活动。

　　夯实家居消费的产业基础

　　当前，我国居民的家居消费偏好已经从数量型、粗放型逐渐转向绿色型、智能型和个性化，消费品质明显提升，如何促进产业提升和消费升级？

　　工业和信息化部消费品工业司司长何亚琼表示，近年来，工业和信息化部等制定《推进家居产业高质量发展行动方案》，建立国家级制造业创新中心，创建智能制造试点示范和绿色工厂，培育广东佛山和东莞泛家居集群、青岛智能家电集群等4个国家级先进制造业集群，打造11个新型工业化示范基地。目前正在开展增品种、提品质、创品牌的“三品”全国行活动，促进绿色智能家居产品消费。

　　最近工业和信息化部将出台《轻工业稳增长工作方案（2023—2024年）》，提出开展“百企千县万村美丽村居”行动，开展“智能家居互联互通”行动，通过一系列标志性活动和有效政策举措，打造更多应用场景，推广更多优质企业、新品精品。

　　“从长远角度讲，要夯实家居消费的产业基础。”何亚琼介绍，工业和信息化部将继续培育15个300亿元规模的特色集群，引领带动产业高质量发展。另外，继续推广柔性化生产、个性化定制、因需定制、反向定制等新模式，实现供需精准对接、高效匹配。

(责编：曹淼、李源)
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