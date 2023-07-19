原标题：商务部：绿色化、智能化、适老化，促进家居消费恢复和升级

7月18日下午，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，介绍“促进家居消费 着力扩大内需”有关情况，并答记者问。

商务部副部长盛秋平介绍，近日，经国务院同意，商务部会同国家发展改革委、工业和信息化部、住房城乡建设部、市场监管总局等12部门印发了《关于促进家居消费的若干措施》。

党中央、国务院高度重视扩大内需、促进消费工作。今年以来，商务部深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，组织开展“消费提振年”系列活动，围绕“季季有主题，月月有展会，周周有场景”，举办了“全国消费促进月”“国际消费季”“中国国际消费品博览会”“中华美食荟”“双品网购节”等丰富多彩的促消费活动，促进商品和服务、线上和线下消费同步回暖。同时，认真落实促消费各项政策措施，深入推进国际消费中心城市培育建设，加快打造一刻钟便民生活圈，着力健全县域商业体系，多措并举恢复和扩大消费。上半年，消费呈现稳步恢复态势，社零总额同比增长8.2%，最终消费支出对经济增长的贡献率达77.2%。

受多重因素影响，家电、家具、家装等家居消费表现较为疲弱。上半年，限额以上单位家电、家具零售额同比仅增长1.0%和3.8%，建材零售额同比下降6.7%。家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，采取针对性措施加以提振，有利于带动居民消费增长和经济恢复。党中央、国务院高度重视，及时部署。商务部会同相关部门，提出4方面、11条政策举措。总的考虑是，以绿色化、智能化、适老化为“发力点”，提升供给质量，创新消费场景，改善消费条件，优化消费环境，疏堵点、解难点、治痛点，促进家居消费恢复和升级。

具体有以下4个方面的特点：

一是注重政策协调联动。《若干措施》将促进家居消费与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生活圈建设、完善废旧物资回收网络等政策有机融合，形成促消费的合力。比如，结合城镇老旧小区改造，支持居民提取住房公积金用于加装电梯等自住住房改造，并将支持范围扩大到本人及配偶双方父母；结合住宅适老化改造，支持家居卖场、电商平台设立老年专区，支持老年人家庭安装视频照护系统，配置健康监测设备；结合便民生活圈建设，支持与家居消费密切相关的维修点、再生资源回收点等进社区，鼓励设立旧房装修样板间和家电家具临时存放场所。

二是坚持供需两端同时发力。《若干措施》坚持把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合，顺应家居消费绿色化、智能化、定制化、融合化发展趋势，提出支持企业加快智能家居产品研发、开展家居产品反向定制、促进智能家居设备互联互通、支持家居适老化改造、支持旧房装修和局部改造等举措，着力提升供给质量和水平。

三是加快绿色低碳循环发展。《若干措施》坚持绿色发展理念，提出扩大绿色家居产品销售、促进二手家居产品流通、健全废旧家电家具回收网络等举措，打通家居新品销售、二手产品循环利用、废旧产品回收的全链条。

四是着力构建“大家居”生态体系。《若干措施》坚持系统观念，涵盖家电、家具、家纺、家装等多领域，贯通生产制造、物流配送、批发零售、设计装修、售后服务等各环节，鼓励家居企业加强产业链供应链协同，为消费者提供一站式、全场景家居解决方案。

(责编：曹淼、李源)

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