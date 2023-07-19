人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

商务部：绿色化、智能化、适老化，促进家居消费恢复和升级

2023年07月19日08:44 | 来源：央视网
小字号

原标题：商务部：绿色化、智能化、适老化，促进家居消费恢复和升级

　　7月18日下午，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，介绍“促进家居消费 着力扩大内需”有关情况，并答记者问。

　　商务部副部长盛秋平介绍，近日，经国务院同意，商务部会同国家发展改革委、工业和信息化部、住房城乡建设部、市场监管总局等12部门印发了《关于促进家居消费的若干措施》。

　　党中央、国务院高度重视扩大内需、促进消费工作。今年以来，商务部深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，组织开展“消费提振年”系列活动，围绕“季季有主题，月月有展会，周周有场景”，举办了“全国消费促进月”“国际消费季”“中国国际消费品博览会”“中华美食荟”“双品网购节”等丰富多彩的促消费活动，促进商品和服务、线上和线下消费同步回暖。同时，认真落实促消费各项政策措施，深入推进国际消费中心城市培育建设，加快打造一刻钟便民生活圈，着力健全县域商业体系，多措并举恢复和扩大消费。上半年，消费呈现稳步恢复态势，社零总额同比增长8.2%，最终消费支出对经济增长的贡献率达77.2%。

　　受多重因素影响，家电、家具、家装等家居消费表现较为疲弱。上半年，限额以上单位家电、家具零售额同比仅增长1.0%和3.8%，建材零售额同比下降6.7%。家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，采取针对性措施加以提振，有利于带动居民消费增长和经济恢复。党中央、国务院高度重视，及时部署。商务部会同相关部门，提出4方面、11条政策举措。总的考虑是，以绿色化、智能化、适老化为“发力点”，提升供给质量，创新消费场景，改善消费条件，优化消费环境，疏堵点、解难点、治痛点，促进家居消费恢复和升级。

　　具体有以下4个方面的特点：

　　一是注重政策协调联动。《若干措施》将促进家居消费与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生活圈建设、完善废旧物资回收网络等政策有机融合，形成促消费的合力。比如，结合城镇老旧小区改造，支持居民提取住房公积金用于加装电梯等自住住房改造，并将支持范围扩大到本人及配偶双方父母；结合住宅适老化改造，支持家居卖场、电商平台设立老年专区，支持老年人家庭安装视频照护系统，配置健康监测设备；结合便民生活圈建设，支持与家居消费密切相关的维修点、再生资源回收点等进社区，鼓励设立旧房装修样板间和家电家具临时存放场所。

　　二是坚持供需两端同时发力。《若干措施》坚持把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合，顺应家居消费绿色化、智能化、定制化、融合化发展趋势，提出支持企业加快智能家居产品研发、开展家居产品反向定制、促进智能家居设备互联互通、支持家居适老化改造、支持旧房装修和局部改造等举措，着力提升供给质量和水平。

　　三是加快绿色低碳循环发展。《若干措施》坚持绿色发展理念，提出扩大绿色家居产品销售、促进二手家居产品流通、健全废旧家电家具回收网络等举措，打通家居新品销售、二手产品循环利用、废旧产品回收的全链条。

　　四是着力构建“大家居”生态体系。《若干措施》坚持系统观念，涵盖家电、家具、家纺、家装等多领域，贯通生产制造、物流配送、批发零售、设计装修、售后服务等各环节，鼓励家居企业加强产业链供应链协同，为消费者提供一站式、全场景家居解决方案。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家发改委：6月份就业主体人群失业率处于历史较低水平
　　人民网北京7月18日电 （记者申佳平）“就业关系到每一个劳动者的权益、关系到每一个家庭的幸福。”今日，在国家发展改革委举行的7月份新闻发布会上，国家发展改革委政研室主任、新闻发言人金贤东介绍，6月份，就业主体人群失业率处于历史较低水平。…
国家发改委：上半年我国经济呈现回升向好态势
　　人民网北京7月18日电 （记者申佳平）今日，在国家发展改革委举行的7月份新闻发布会上，国家发展改革委国民经济综合司副司长李慧表示，“回看上半年经济运行，一季度实现良好开局，二季度持续恢复，我国经济呈现回升向好态势。” 李慧具体介绍，从三大需求看，市场需求逐步恢复，餐饮、文化、旅游等服务消费加快回升，上半年社会消费品零售总额同比增长8.2%，比一季度加快2.4个百分点；重大工程项目建设扎实推进，固定资产投资增长3.8%，其中制造业、基础设施投资分别增长6%、7.2%；外贸稳规模优结构各项工作深入推进，货物进出口增长2.1%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部