新华社南昌电（记者范帆）为提升产业链韧性，加快建设现代化产业体系，江西省日前印发《江西省制造业重点产业链现代化建设“1269”行动计划（2023-2026年）》，以产业链链长为抓手，提升电子信息、有色金属、装备制造、新能源、石化化工、建材、钢铁、航空、食品、纺织服装、医药、现代家具12条制造业重点产业链现代化水平。

江西将进一步健全产业链链长制运行机制，省级层面由省政府省长担任总链长，省政府其他省级领导担任各重点产业链链长，推行“链长+园区”工作模式，链长指导市、县、园区融入全省产业链布局，研究制定针对性政策措施，协调解决重大问题，市、县、园区集中资源力量推进本区域产业链项目建设、企业培育、招商引资、补链强链，打造产业集群。

在推进产业链集群化发展方面，江西将围绕12条重点产业链，引进和培育链主企业和龙头骨干企业，打造一批细分领域的优势特色产业集群。推进产业集群链式化发展，梳理编制集群产业链图谱，一群一策畅通集群内部产业链微循环。

此外，江西还将实施产业链协同创新工程，围绕12条重点产业链，优化创新资源配置，推动产业链科技创新联合体发挥作用、协同攻关，突破一批关键共性技术，促进一批重大技术创新成果产业化。实施产业链数字赋能行动，分类推进企业数字化改造，加快园区数字化转型。

(责编：王震、陈键)

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