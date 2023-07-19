方问禹

走进浙江嵊州经济开发区（高新园区）比亚迪新能源动力电池生产基地，一期车间生产线高效运转，二期项目施工建设如火如荼。

作为嵊州史上单体投资规模最大的工业项目，比亚迪新能源项目总投资达130亿元，一期18条生产线已全面通线，在岗员工超过9000人，今年产值预计突破百亿元。

曾经以领带、厨具等块状经济为特色的嵊州，近些年扎实推进“腾笼换鸟、凤凰涅槃”，实现产业结构悄然升级，先进制造业“生态圈”初具规模、不断丰富。

不仅有比亚迪新能源动力电池生产基地项目，嵊州近年接连引进海威汽车、长鸿生物全生物可降解材料产业园项目、浙江纳米抗体技术中心有限公司年产45000克纳米抗体建设项目、贝达（嵊州）创新药产业化基地项目等一大批先进制造业项目，产业链条不断拉长，产业能级持续攀升。

新兴产业“种子”凸显生命力。目前，嵊州形成了新能源汽车及零部件、新材料、生命健康、高端装备等7个崭新的特色产业集群。

2022年，嵊州全市规上工业增加值增长10.7%，全年完成亿元以上项目签约52个，新签约项目总投资262.4亿元，列入浙江省级重点项目数量、获批用地指标和新增能耗指标均创下历史新高。

增量产业引育高端，存量产业推动变革，嵊州厚植先进制造业“生态圈”。

嵊州厨具产业起步于上世纪80年代，从代工生产到自有品牌，再到瞄准“集成灶”单品突围，逐步形成“中国厨具之都”产业地位。近些年，嵊州坚持数字赋能、创新驱动，掀起中国集成厨房产业一场“智造”革命。

2020年，嵊州集成灶龙头企业——亿田智能厨电联合阿里天猫深入探索家庭厨房场景，发布行业第一台具有成熟语音交互功能的云智能集成灶，正式拉开向“人工智能无人厨房”进阶的序幕。

浙江亿田智能厨电股份有限公司董事长孙伟勇介绍，企业主动推进数字化、网络化、智能化建设，成为行业内率先引进400T连续冲压自动生产线的工厂。相较于之前多次成型、人工搬运的生产作业模式，一次成型的自动流水线减少近50道人工作业工序，人均产出提高64倍，同时品质合格率达到99.9%。

目前，嵊州拥有近500家厨具企业，集成灶产量占全国总产量的65%以上，成为全国最大的集成灶生产基地。

2022年，嵊州全市累计完成数字化改造企业420多家，32家企业获评绍兴市智能制造示范车间及以上荣誉称号，已建成的数字化车间、智能工厂生产效率提升60%以上，当地集群集聚智造高地建设迈出实质性步伐。

多层次、立体化的人才体系，是驱动先进制造业“生态圈”越发繁茂的重要源泉、基础支撑。

海威新能源汽车车身一体化轻量化项目去年底落地嵊州时，企业订单大幅增长，厂房空间紧缺。了解情况后，嵊州经济开发区帮助企业紧急找到一个30000平方米的厂房。

企业董事长王承永表示，优质的营商环境，让嵊州乡贤回家乡发展、为家乡贡献有了更坚定的信心。

放眼长远、夯实根基，嵊州格外重视人才工作，引才、育才、用才与留才并举，持续提升营商环境、打造宜居宜业城市等。

嵊州对列入《嵊州市高层次人才分类目录》的高层次人才，按照类别分别给予50万-500万元不等的房票补贴；对在嵊企业实行“一窗受理、闭环审批、一对一服务、一事一议、一站结办”服务，并提供创业扶持、金融支持等补贴，最大限度释放政策红利。

此外，嵊州展开老旧小区改造和未来社区建设，大力实施人才安居工程，建成人才公寓近千套，全日制本科及以上人才均可申请入住。

目前，嵊州已拥有国家级科技企业孵化器1家、众创空间1家，国家级专精特新“小巨人”企业10家，高新技术企业259家；累计引育国家级领军人才29人、浙江省级领军人才26人，申报入选浙江省领军型创新创业团队4个，人才资源总量达到22.5万人。 （本报记者方问禹）

(责编：王震、陈键)

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