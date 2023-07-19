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中国经济为全球增长注入新动能

许苏培
2023年07月19日09:08 | 来源：新华社
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中国经济半年报17日出炉，上半年国内生产总值（GDP）同比增长5.5%，比一季度增加1个百分点。整体来说，5.5%是含金量比较高的速度。中国经济向上之“形”持续巩固，向好之“势”有了更多支撑。全球经济复苏面临坎坷之路，中国持续为世界注入信心和动力。

中国以全球范围内较快的经济增速和高质量发展，为世界经济带来宝贵的确定性。今年以来，全球经济增长低迷，主要经济体增长乏力，中国经济保持较快增长，为全球经济发展提供了重要支撑。今年以来，主要国际组织上调了全球经济增长预期，很重要的因素就是因为中国经济恢复向好。从主要经济体已经发布的数据来看，今年一季度，美国、欧元区、日本、巴西GDP同比分别增长1.8%、1%、1.9%、4%。综合考虑二季度的情况，在主要经济体当中，中国经济上半年的增速总体上仍然是较快的。中国正朝着全年5%左右的经济增长目标稳步迈进。国际货币基金组织此前的判断正在得到印证：今年中国对全球经济增长的贡献率将达到三分之一左右。东盟与中日韩宏观经济研究办公室高级经济学家符传咏认为，长远来看，中国经济增长的前景是光明的。“我相信，中国能够在保持强劲增长方面取得进一步突破，不断增强经济的韧性。”

中国以扩大高水平开放的坚实步伐与世界形成更多良性互动。在世界经济复苏乏力、全球贸易投资放缓的背景下，中国积极扩大高水平开放，积极推动贸易结构优化，在互利共赢的基础上同世界各国加强经贸往来。上半年，中国货物进出口总额同比增长2.1%，其中附加值较高的一般贸易进出口占进出口总额的比重上升到65.5%。上半年，中国对“一带一路”沿线国家进出口增长9.8%，对东盟、拉丁美洲、非洲进出口总额分别增长5.4%、7%和10.5%。马来西亚中华总商会社会经济研究中心执行董事李兴裕表示，面对世界经济放缓、保护主义抬头、气候变化以及粮食危机等不利因素，中国坚持推进国际经贸合作、高水平对外开放，将助力全球经济发展。“中国是对外开放的坚定支持者，我们对开放型经济有信心。”

中国以结构改善、动能优化的高质量发展不断开拓中外互利合作新空间。从需求看，经济增长由去年的以投资和出口拉动为主，转为今年的以消费和投资拉动为主。上半年最终消费支出对经济增长贡献率超过70%，上半年高技术产业投资增长12.5%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长11.8%、13.9%，经济发展新动能持续增强。从生产来看，经济增长由去年以工业推动为主，转为服务业和工业共同推动，服务业的贡献显著增加。

新动能集聚，新业态涌现，新产业壮大，不仅成为中国经济高质量发展的重要支撑，也为中外互利合作提供更广阔空间。跨境电商在“买全球、卖全球”方面的优势和潜力继续释放，上半年进出口1.1万亿元，同比增长16%。英国在华商会近期发布报告显示，86%的英国企业对中国市场长期潜力感到乐观。联合国贸易和发展会议近日发布的《2023世界投资报告》显示，在全球外国直接投资总额下降的背景下，2022年中国吸引的外国直接投资额增加5%，达到创纪录的1891亿美元。这意味着在当下乃至未来更长时间里，中国将继续为各国投资者提供广阔的合作空间。

判断一国经济状况，既要看增速，也要看结构与动能，既要看国内动态，也要看国际大势。在发展的任何阶段，压力和挑战都是存在的，关键看如何纾解压力、应对挑战。面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，中国将始终保持战略定力和发展信心，与世界共享发展智慧，共享发展红利。

新华社北京7月18日电

(责编：王震、陈键)
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