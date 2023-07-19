科技日报北京7月18日电 （记者陆成宽）基于对北极苔原32个被子植物类群的深入研究，我国科研人员成功揭示北极苔原植被进化历史。他们发现，该地区外来迁入物种和本地起源物种的多样化过程基本一致；多样化速率在260万年前的上新世—更新世之交快速增加，并在70万年前的更新世中期以后急剧降低。相关研究成果7月18日在线发表于《自然·通讯》杂志。

虽然北极地区仅占全球陆地面积的约5%，但这里却是一个巨大的碳库和甲烷库，在全球气候系统中起着至关重要的作用。北极苔原（自然树线以北）是一种相对年轻的新型植被，孕育了能适应生长季节短、年均温较低和极端季节性气候等极端环境的众多被子植物。“在全球变暖背景下，过去50年，北极地区的变暖速度是全球平均速度的3—4倍，该地区的植被组成、密度和分布发生了很大变化。”论文共同通讯作者、中国科学院植物研究所研究员王伟说。

此次，王伟等研究人员对北极地区32个类群3626种被子植物的系统发育、分化时间和生物地理进行深入研究。他们发现，该地区外来迁入物种和本地起源物种的多样化过程基本一致；多样化速率在260万年前的上新世—更新世之交快速增加，并在70万年前的更新世中期以后急剧降低。王伟说：“这个动态变化过程与北极地区的地质、古气候和海平面变化等密切相关。”

此外，研究团队还发现，北极苔原被子植物虽然来源于多个生物地理区域，但其中约有54%的外来迁入者来自北美洲西部，而且这些植物的迁入过程贯穿了北极苔原植被的整个进化历史。这表明，在北极和北美洲西部之间可能存在一个长期的生物散布廊道。

(责编：王震、陈键)

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