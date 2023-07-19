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我国655片主要沼泽有了“电子档案”

杨 仑
2023年07月19日09:15 | 来源：科技日报
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沼泽是自然生态的重要组成部分。日前，我国科研人员在沼泽调查研究方面取得进展，摸清了我国655片主要沼泽的“底细”，并为其建立了电子档案。

相关研究成果将结集成《中国沼泽志》（第二版），由科学出版社正式出版发行，主编为地理所研究员姜明和研究员赵魁义。

沼泽具有丰富的生物多样性，为众多的野生动植物提供独特生境，是重要的“生物超市”；具有污染物降解、营养物转化等功能，被称为“地球之肾”。沼泽还为人类提供大量的肉类、药材、能源以及多种工业原料。

作为全球沼泽湿地面积最大的国家之一，我国地域辽阔、地貌类型千差万别、地理环境复杂、气候条件多样，沼泽资源分布广泛且具有显著的区域差异性。

近年来，在气候变化和人类活动影响下，我国沼泽分布和结构功能已发生显著变化。

中国科学院东北地理与农业生态研究所（以下简称东北地理所）等11家单位，利用卫星、无人机、野外考察等天空地一体化监测技术完成了全国面积在4公顷及以上的沼泽调查。

为了实地踏查工作，调查人员的足迹遍布祖国大江南北，从人迹罕至的高原、山地到森林和荒漠，有时一待就是两三个月。“有一次，10余名师生在长白山无人区进行沼泽调查过程中被困在深山内，面临着生命危险。”参与踏查工作的东北地理所高级工程师刘波说，遭遇车辆爆胎、恶劣天气等也是家常便饭。

历时五年，科研人员归纳总结了我国655片主要沼泽的范围与面积、地质地貌、气候、水资源与水环境、沼泽土壤、沼泽植被、沼泽动物、受威胁和保护管理状况。

“我们根据我国自然特征、沼泽形成和发育影响因素，将全国划分为5个沼泽分布区和17个沼泽区，系统梳理了国内外对沼泽的认识，并进一步明确了沼泽定义的内涵及外延，揭示了沼泽时空分布规律，制定了新的沼泽综合分类系统。”东北地理所所长、党委书记姜明说。

据介绍，该书还初步探明了全国沼泽水资源与水环境、草本沼泽地上生物量状况，查清了沼泽植被类型及分布，补充了沼泽水循环水平衡、沼泽退化与生态修复、沼泽调查监测等内容。

中国科学院院士陈宜瑜认为，《中国沼泽志》（第二版）可为湿地学、湖沼学、自然地理学、生态学和全球变化研究提供科学数据，为履行《关于特别是作为水禽栖息地的国际重要湿地公约》和全球气候变化谈判提供科学依据，对沼泽生态系统的保护与合理利用、维持区域水安全及生态安全具有十分重要的意义。

(责编：王震、陈键)
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