原标题：B站陈睿出席2023中国网络文明大会，用好内容传递网络文明

7月18日，由中央网信办、中央文明办、中共福建省委和福建省人民政府主办的2023年中国网络文明大会于厦门举办，以“网聚文明力量 奋进伟大征程”为主题。大会主论坛上，哔哩哔哩董事长兼CEO陈睿以“让青年成为网络文明的中坚力量”为主题发表演讲，并表示，青年人的内心本就是向善的，只要让他们看到更多的好内容，他们内心的正向情感就会被激发出来，也会成为维护正向网络氛围的中坚力量。

青年人是网络世界中最活跃的人群，青年群体对网络文明建设至关重要。作为中国青年一代高度聚集的综合性文化社区，B站也聚集了很多极具才华的青年UP主，他们所创作的内容不仅能够让同龄人喜欢，还能够带来感动人心、引人向善的力量。

陈睿在演讲中分享道，美食类UP主“盗月社食遇记”，有个特别的内容系列《超级外卖员》，让UP主化身外卖员，为特别的顾客送上特殊的外卖，包括为一位守护海上孤岛的灯塔工人，送去家人亲手做的饭菜，还为从未吃过海鲜的贵州山区的小学生足球队队员，送上了自己亲手制作的海鲜大餐……《超级外卖员》系列节目累计获得了5000多万播放，既是在讲美食，也是在传递人与人之间的关爱。

还有一位专注于视觉特效制作的UP主“影视飓风”，在作品《一位粉丝想看到自己奔跑的样子》中，利用实拍和影视特效技术，帮助一位从小因车祸截肢的用户，成功让他在视频中实现了自己奔跑的梦想，也让数百万观众感动泪目。“作为科技类视频创作者，他找到了科技的最高价值，那就是用科技行善举，让世界变得更美好。”陈睿说道。

而这只是B站上千千万万个感动人心的正能量内容的缩影。为什么B站能够产生这么多的好内容？陈睿表示，平台一直在做的就是去引导和放大那些向上向善、传递关爱的内容，远离那些挑唆纷争、利用人性弱点的内容。长此以往，UP主就会去做好的内容，用户就会去拥护好的内容。

正因如此，在此次网络文明大会上，B站也荣获2022清朗系列专项行动成效突出平台、互联网平台落实企业社会责任典型案例等荣誉。B站愿意致力于网络文明建设，让更多的青年人成为网络文明建设的中坚力量。正如陈睿所说的，只有让更多的企业把平台风气当成一项社会责任审慎对待，青年才能拥有健康成长的沃土，网络文明建设才能有足够的群众基础。

(责编：董童、李源)

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